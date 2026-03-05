Младожењу и оца ударио кљештима у главу: Нова оптужница за обрачун на свадви у Требињу

Аутор:Огњен Матавуљ
05.03.2026
11:53
Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је другу оптужницу у вези са обрачуном који се, након свадбеног весеља, одиграо у јулу 2024. године у Требињу када је нападнута породица Сушић.
Улоге су сада обрнуте. Раде Сушић (39), који је у првој оптужници био оштећени, сада је оптужени. На терет му се ставља наношење тјелесних повреда Милану (27) и његовом оцу Саши Шебеку (48), које је водоинсталатерским кљештима - ”роцангама” ударио по глави, о чему је АТВ детаљно писао.
Критични дан Саша је женио сина Милана у свадбеном салону ”Афродита” који се налази у близини куће Сушића. Током вечери међу њима је дошло до свађе. У новој оптужници се наводи да су младожења и отац око 00.30 били испред салона како би госте распоредили за ноћење. Сушић их је угледао са балкона куће, те је почео галамити и упућивати им пријетње.
”Говорио им је да их у..., да глуме м..е, псовао им матер. Милан је кренуо према кући осумњиченог како би се расправили, али је га је Сушић дочекао у мраку испред куће, држећи у рукама водоиинсталатерска клијешта такозване ”роцанге“, дужине 40-50 цм. Са кљештима је ударио Милана у главу, при чему је оштећени потурио руку, како би ублажио ударац. Потом га је ударио иза лијевог ува”, наводи се у оптужници.
Милан се након тога крвав вратио према оцу и заједно су пошли на врата Сушићеве куће, како би то расправили.
”Осумњичени га је на вратима куће ударио по глави кљештима. Тако је обојици нанио тјелесне повреде због који су се јавили у Болницу Требиње”, наводи се у оптужници.
Оптужницу против Сушића потврдио је Основни суд у Требињу. Уколико се докаже кривица пријети му новчана или казна до три године затвора.
Подсјетимо, првом оптужницом Милан и Саша Шебек оптужени су да су заједно са Жељком Вујевићем починили кривична дјела насилничко понашање, оштећење и одузимање туђе ствари и нарушавање неповредивости стана. Саша је оптужен и за крађу, јер је током напада од Радине супруге Наташе Сушић одузео мобилни телефон ”редми” који је код њега пронађен приликом хапшења. Шта се наводи у првој оптужници читатје овдје.
