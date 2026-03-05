Logo
Large banner

Влада Републике Српске именовала Неду Благојевић за помоћника министра правде

Аутор:

АТВ

05.03.2026

14:46

Коментари:

2
Неда Благојевић
Фото: Уступљена фотографија

Влада Републике Српске именовала је Неду Благојевић из Бање Луке за помоћника министра правде у Ресору за правосуђе, сазнаје АТВ.

Благојевићева је завршила Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, а положила је правосудни и нотарски испит. У Министарству правде Републике Српске запослена је од 2016. године, гдје тренутно обавља послове начелника одјељења у Ресору за правосуђе.

Прије тога осам година радила је у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, а четири године у Основном суду у Бањој Луци. Са више од 15 година искуства у правосуђу и државној управи, Благојевићева важи за искусног стручњака у области правосуђа.

Неда Благојевић уједно је и нестраначка личност, што је у складу са приступом министра правде Републике Српске Горана Селака, који од доласка на функцију инсистира на ангажовању стручних и професионалних кадрова, без обзира на страначку припадност.

Саво Минић-25022026

Република Српска

Минић: Српска има највећи број пројеката у области путне инфраструктуре

Одмах по ступању на дужност министра правде, Селак је за свог савјетника именовао нестраначку личност, бившег предсједника Уставног суда БиХ и актуелног члана Венецијанске комисије Златка Кнежевића, који је раније обављао и дужност члана Високог судског и тужилачког савјета БиХ.

Такође, раније је за шефа кабинета министра именован дипломирани правник са положеним правосудним испитом Александар Милошевић, који такође долази као нестраначка личност.

Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић: Савјет министара да реагује

Оваквим приступом министар Селак настоји да у Министарству правде окупи стручне и професионалне кадрове, са циљем да се додатно унаприједи рад институције и ојача ефикасност правосудног система Републике Српске у интересу грађана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

Неда Благојевић

Ministarstvo pravde Republike Srpske

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић: Савјет министара да реагује

1 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Српска има највећи број пројеката у области путне инфраструктуре

2 ч

2
Саво Минић

Република Српска

Минић: Полетио авион из Дубаија, грађани ће коначно стићи кућама

2 ч

0
Жељка Цвијановић, Ана Паулина Луна и Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Радује ме да је конгресменка Луна чула много добрих гласова о Српској

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

Срби у Њемачкој на мукама: Већ се осјећају посљедице рата

16

29

Ухапшен Фочак са више од килограм дроге

16

18

Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

16

15

Тотални крах бившег принца: Ендруа избацују из још једне резиденције

16

14

Хитно се огласила Зорица Брунцлик!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner