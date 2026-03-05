Влада Републике Српске именовала Неду Благојевић за помоћника министра правде

Аутор:АТВ
Влада Републике Српске именовала је Неду Благојевић из Бање Луке за помоћника министра правде у Ресору за правосуђе, сазнаје АТВ.
Благојевићева је завршила Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, а положила је правосудни и нотарски испит. У Министарству правде Републике Српске запослена је од 2016. године, гдје тренутно обавља послове начелника одјељења у Ресору за правосуђе.
Прије тога осам година радила је у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, а четири године у Основном суду у Бањој Луци. Са више од 15 година искуства у правосуђу и државној управи, Благојевићева важи за искусног стручњака у области правосуђа.
Неда Благојевић уједно је и нестраначка личност, што је у складу са приступом министра правде Републике Српске Горана Селака, који од доласка на функцију инсистира на ангажовању стручних и професионалних кадрова, без обзира на страначку припадност.
Одмах по ступању на дужност министра правде, Селак је за свог савјетника именовао нестраначку личност, бившег предсједника Уставног суда БиХ и актуелног члана Венецијанске комисије Златка Кнежевића, који је раније обављао и дужност члана Високог судског и тужилачког савјета БиХ.
Такође, раније је за шефа кабинета министра именован дипломирани правник са положеним правосудним испитом Александар Милошевић, који такође долази као нестраначка личност.
Оваквим приступом министар Селак настоји да у Министарству правде окупи стручне и професионалне кадрове, са циљем да се додатно унаприједи рад институције и ојача ефикасност правосудног система Републике Српске у интересу грађана.
