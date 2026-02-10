Logo
У Српској рођена 31 беба

10.02.2026

08:04

У Српској рођена 31 беба
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 31 беба, 16 дјечака и 15 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.

По пет беба рођено је у Бањалуци, Добоју и Фочи, четири у Приједору, по три у Источном Сарајеву, Градишци и Невесињу, двије у Зворнику, те једна у Бијељини.

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и дјечак, у Добоју три дјевојчице и два дјечака, у Фочи четири дјечака и дјевојчица, у Приједору три дјечака и дјевојчица, у Источном Сарајеву двије дјевојчице и дјечак, у Градишци и Невесињу по два дјечака и по једна дјевојчица, у Зворнику дјевојчица и дјечак, а у Бијељини дјевојчица.

Порода није било у породилишту и Невесињу

