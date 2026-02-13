Њемачка разматра укидање радног времена од 8 сати

Извор:
Телеграф
13.02.2026
09:38
Синдикати у Њемачкој дигли су глас против планова владе да измијени, па чак и потпуно укине Закон о радном времену.
Умјесто досадашњег ограничења од осам сати рада дневно, предлаже се прелазак на максимално недјељно радно вријеме, што би у пракси могло да значи знатно дуже радне дане.
Према наводима њемачких медија, радни дан који почиње у 7 ујутру и завршава се тек у 20 часова могао би да постане реалност за милионе запослених. Влада жели да укине ограничење од осам сати дневно и да га замијени недјељним лимитом.
У коалиционом споразуму јасно је наведено да ће дневно максимално радно вријеме од осам сати бити замијењено недјељним ограничењем. Повереник владе за туризам поручио је да би одлука о „флексибилизацији Закона о радном времену“ требало да буде донијета још ове године.
На то упозорава синдикат NGG – Синдикат прехрамбене индустрије, индустрије пића и угоститељства, који сматра да би такве промјене додатно погоршале услове рада.
Предсједник NGG-a поручио је да продужавање радног дана није рјешење за недостатак радне снаге.
