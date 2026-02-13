Logo
Њемачка разматра укидање радног времена од 8 сати

Телеграф

13.02.2026

09:38

Њемачка разматра укидање радног времена од 8 сати
Фото: ATV

Синдикати у Њемачкој дигли су глас против планова владе да измијени, па чак и потпуно укине Закон о радном времену.

Умјесто досадашњег ограничења од осам сати рада дневно, предлаже се прелазак на максимално нед‌јељно радно вријеме, што би у пракси могло да значи знатно дуже радне дане.

Према наводима њемачких медија, радни дан који почиње у 7 ујутру и завршава се тек у 20 часова могао би да постане реалност за милионе запослених. Влада жели да укине ограничење од осам сати дневно и да га замијени нед‌јељним лимитом.

Флексибилизација Закона о радном времену

У коалиционом споразуму јасно је наведено да ће дневно максимално радно вријеме од осам сати бити замијењено нед‌јељним ограничењем. Повереник владе за туризам поручио је да би одлука о „флексибилизацији Закона о радном времену“ требало да буде донијета још ове године.

Канцелар Фридрих Мерц (ЦДУ) отишао је и корак даље, изјавивши да би „вјероватно укинуо Закон о радном времену“. Оно што на први поглед д‌јелује као већа флексибилност, према упозорењу синдиката, у пракси би могло да значи радне дане дуге и до 13 сати, а у периодима највећег оптерећења чак 73,5 сати нед‌јељно.

На то упозорава синдикат NGG – Синдикат прехрамбене индустрије, индустрије пића и угоститељства, који сматра да би такве промјене додатно погоршале услове рада.

Оштре реакције синдиката

Предсједник NGG-a поручио је да продужавање радног дана није рјешење за недостатак радне снаге.

– Свако ко жели озбиљно да се бори против мањка запослених мора да побољша услове рада, а не да продужава радне дане на 13 сати – истакао је он.

И Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Њемачка конфедерација синдиката, покренула је кампању под слоганом „Снагом за 8“. На конференцији DGB Баварске у Инголштату усвојена је резолуција под називом „Осам сати је довољно – данас и убудуће“, пише Телеграф.

Делегати су поручили да су радници већ под великим притиском и да су границе издржљивости у многим секторима одавно достигнуте.

– Свако ко данас захтијева дуже радне дане игнорише реалност у којој запослени већ раде на ивици својих могућности – наводи се у закључку резолуције.

