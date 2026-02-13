Пожар прогутао хотел у Мађарској, има мртвих!

Извор:
Телеграф
13.02.2026
09:26
Коментари:0
Страхује се да је више особа погинуло у језивом пожару који је пред зору избио у хотелу у граду Будакесију, надомак Будимпеште.
Градоначелница града Отилија Ђери саопштила је да је пожар избио током ноћи на крову Спортског хотела у улици Зихи Петер, и према тренутним информацијама, има мртвих и тешко повређених.
Верује се да је пожар избио око 2:15 ујутру због експлозије боце са гасом. Неколико људи је спашено из двоспратног комплекса зграда. Више од 20 људи је лакше повријеђено, али има и људи у тешком и животно угроженом стању.
За неколико људи се још увијек трага, наводе локалне власти.
Иако је дјеловало да ће ватрогасци успјети да брзо ставе пожар под контролу, око 7 сати јутрос зграда се поново запалила, упркос напорном раду многих ватрогасаца на лицу мјеста.
Касније је служба за ванредне ситуације обавестила да је пламен угашен.
