Пожар прогутао хотел у Мађарској, има мртвих!

13.02.2026

09:26

Пожар прогутао хотел у Мађарској, има мртвих!
Фото: Pixabay

Страхује се да је више особа погинуло у језивом пожару који је пред зору избио у хотелу у граду Будакесију, надомак Будимпеште.

Градоначелница града Отилија Ђери саопштила је да је пожар избио током ноћи на крову Спортског хотела у улици Зихи Петер, и према тренутним информацијама, има мртвих и тешко повређених.

Верује се да је пожар избио око 2:15 ујутру због експлозије боце са гасом. Неколико људи је спашено из двоспратног комплекса зграда. Више од 20 људи је лакше повријеђено, али има и људи у тешком и животно угроженом стању.

За неколико људи се још увијек трага, наводе локалне власти.

Гори штала на подручју Зубаца

Градови и општине

Саво Кисјелица тврди да је пожар подметнут: Полиција и Тужилаштво упућују једни на друге

Иако је дјеловало да ће ватрогасци успјети да брзо ставе пожар под контролу, око 7 сати јутрос зграда се поново запалила, упркос напорном раду многих ватрогасаца на лицу мјеста.

Касније је служба за ванредне ситуације обавестила да је пламен угашен.

