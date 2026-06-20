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Вагони се срушили с надвожњака, има повријеђених: Погледајте језиве призоре

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 11:28

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Два вагона теретног воза пала су са жељезничког надвожњака у Минхену
Фото: Screenshot/Youtube

Два вагона теретног воза пала су са жељезничког надвожњака у Минхену. Једна особа задобила је повреде опасне по живот.

Према досадашњим информацијама, несрећа се догодила током маневрисања, када су се из за сада неутврђених разлога сударила два теретна воза, преноси Билд.

Сљед тог судара, два вагона су пала с надвожњака на улицу. Према првим процјенама полиције, воз чији су вагони пали са надвожњака није превозио терет, тако да није постојала опасност по становништво.

На терену су припадници савезне и покрајинске полиције, ватрогасци и хитна помоћ, а у акцији је коришћен и дрон. Околности несреће још нису утврђене, а ангажован је и судски вјештак који ће истражити узроке инцидента.

Улица Шлајсхајмер затворена је за саобраћај у оба смјера.

Полиција наводи да ће уклањање олупине трајати током цијелог дана, а могуће да ће се завршити тек сутра.

Инцидент, према наводима њемачке жељезнице, неће утицати на регионални и међуградски путнички саобраћај, јер се спорни колосијек користи искључиво за теретне возове.

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

Возови

жељезничка несрећа

повријеђени

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