Најављени израелско-либански преговори у Вашингтону

Аутор:АТВ редакција
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Америчке обавјештајне агенције упозориле су администрацију америчког предсједника Доналда Трампа да ће израелски премијер Бенјамин Нетанијаху вјероватно предузети кораке у Либану који ће поткопати његове напоре да постигне трајни мировни споразум са Ираном.
Нова рунда либанско-израелских преговора одржаће се од 23. до 25. јуна у Вашингтону, најавио је Стејт департмент.
Најмање пет људи је погинуло у израелским ваздушним нападима у јужном Либану, јавили су тамошњи државни медији, само неколико сати након што је ступио на снагу прекид ватре између Израела и групе Хезболах, коју подржава Иран.
Државна новинска агенција ННА саопштила је да су израелски ратни авиони и дронови извели низ удара у области Набатије током ноћи и у суботу ујутру, уништавајући стамбене зграде и куће, док је израелска артиљерија гранатирала Набатију и њена предграђа прије зоре.
Израел и Хезболах су се у петак сложили око прекида ватре након ескалације непријатељстава у Либану, према ријечима америчког званичника.
Високи израелски званичник и два извора из Хезболаха потврдили су споразум за Ројтерс.
Према ријечима тог америчког званичника, примирје је почело у петак у 15 часова по средњоевропском времену.
Специјални изасланик Сједињених Америчких Држава Стив Виткоф отпутовао је у Швајцарску, гдје се очекује одржавање прве рунде преговора са Ираном о могућем нуклеарном споразуму, објавио је Аксиос, позивајући се на америчког званичника.
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Према наводима истог извора, изасланик и зет америчког предсједника, Џаред Кушнер, већ се налази у Швајцарској. Преговори су првобитно били планирани за петак, али су одложени због сукоба између Израела и Хезболаха у Либану. Још није познато да ли је одређен нови термин за разговоре.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи планира данас да отпутује у Швајцарску, рекао је извор упознат са ситуацијом, уз напомену да би планови могли да се промјене.
Према извору из једне од земаља посредница, Аракчи је јуче неколико колега обавијестио да је прекид ватре у Либану кључно питање за Иран и да ће имати одлучујући утицај на преговоре између Сједињених Америчких Држава и Ирана.
Други извор из једне од земаља посредница навео је да је иранска страна поручила да жели да види успостављање прекида ватре прије путовања у Швајцарску. Катарски премијер Мохамед бин Абдул Рахман ел Тани, један од кључних посредника између САД и Ирана, допутовао је јуче у Швајцарску.
Амерички предсједник Доналд Трамп похвалио је израелског премијера Бенјамина Нетанијахуа наводећи да су се Сједињене Америчке Државе "веома добро бориле са Израелом" против Ирана, као и да су "имале одличан однос са Израелом".
"Требало би да му одају признање. Заиста смо се жестоко борили са Израелом", рекао је Трамп у заједничкој бази Ендруз у Мериленду, говорећи о Нетанијахуу приликом представљања новог предсједничког авиона који је Катар прошле године поклонио САД, преноси Тајмс оф Израел.
Трамп је казао да је спреман да настави бомбардовање Ирана ако преговори не буду напредовали, али је додао да би радије избјегао обнављање рата, јер би то довело до тога да Техеран поново затвори Ормуски мореуз.
"Не мислим да ће до тога доћи. Мислим да ће бити веома добро. Запамтите, ако то урадимо (бомбардујемо Иран), онда одједном нафта неће пребрзо тећи из мореуза. Јер људи који посједују бродове вриједне милијарду долара не воле ракете које лете изнад њих, не воле мине свуда по води", рекао је Трамп.
Најмање 47 људи је погинуло, а 97 их је повређено током јучерашњег дана у израелским нападима широм Либана, саопштило је либанско Министарство здравља. Израелске одбрамбене снаге су, такође, објавиле да су четворица њихових војника погинула у тој земљи.
Израелски премијер Бенјамин Нетанијаху, истовремено, истакао је да ће Израел остати на југу Либана "колико год буде потребно", упозоривши да неће толерисати нападе на своје војнике нити на своју територију, као и да ће натерати Хезболах "да за то плати веома високу цијену".
Амерички предсједник Доналд Трамп, у међувремену, изјавио је да је замолио Израел да постигне договор о прекиду ватре са Хезболахом, али није прецизирао да ли је о томе разговарао са Нетанјахуом.
Обавјештајне агенције САД, такође, упозориле су администрацију предсједника САД да ће Нетанијаху вјероватно предузети кораке у Либану који ће поткопати његове напоре да постигне трајни мировни споразум са Ираном. Са друге стране, Иран је навео да Сједињене Америчке Државе сносе директну одговорност за ситуацију широм Либана.
Стејт департмент, међутим, најавио је да ће се нова рунда преговора између Израела и Либана одржати од 23. до 25. јуна у Вашингтону.
За то вријеме, компаније за поморско праћење извјестиле су да је укупно 25 комерцијалних бродова прошло у једном дану кроз Ормуски мореуз, што је највећи дневни број пролазака од средине априла, након потписивања споразума између САД и Ирана, преноси РТС.
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