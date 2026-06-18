Трамп: Очекујем потпуни прекид ватре на Блиском истоку, укључујући и у Либану

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да Вашингтон остаје посвећен миру и позвао све стране на Блиском истоку да наставе да подржавају преговоре, наводећи да очекује потпуни прекид ватре на свим фронтовима, укључујући Либан, либански милитантни покрет Хезболах и Израел.
- Сједињене Америчке Државе су посвећене миру и охрабрујемо све у региону Блиског истока да задрже своју посвећеност како бисмо омогућили да се наши преговори успјешно наставе - написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Социјална истина.
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Он је оцијенио да тржишта позитивно реагују на развој догађаја, наводећи да су цијене нафте значајно пале, док су индекси на берзи порасли.
- Очекујемо потпуни прекид ватре на свим фронтовима, укључујући Либан, Хезболах и Израел - нагласио је амерички предсједник.
(Танјуг)
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