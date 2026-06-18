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Трамп: Очекујем потпуни прекид ватре на Блиском истоку, укључујући и у Либану

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 21:36

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Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док напушта бину након конференције за медије на крају самита Г7 у Евијан ле Бену, Француска, у сриједу, 17. јуна 2026. године.
Фото: Vadim Ghirda/Tanjug/AP

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да Вашингтон остаје посвећен миру и позвао све стране на Блиском истоку да наставе да подржавају преговоре, наводећи да очекује потпуни прекид ватре на свим фронтовима, укључујући Либан, либански милитантни покрет Хезболах и Израел.

- Сједињене Америчке Државе су посвећене миру и охрабрујемо све у региону Блиског истока да задрже своју посвећеност како бисмо омогућили да се наши преговори успјешно наставе - написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Социјална истина.

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Он је оцијенио да тржишта позитивно реагују на развој догађаја, наводећи да су цијене нафте значајно пале, док су индекси на берзи порасли.

- Очекујемо потпуни прекид ватре на свим фронтовима, укључујући Либан, Хезболах и Израел - нагласио је амерички предсједник.

(Танјуг)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Блиски исток

Либан

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