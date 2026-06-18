Дјечак (5) преминуо након четири дана борбе за живот: Давио се у базену, па завршио у коми

Аутор:АТВ редакција
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Дјечак (5) који се давио на плажи у Јашију у Румунији преминуо је у болници, након скоро четири дана агоније.
Био је у коми четвртог степена и имао је минималне шансе за преживљавање. Дјечак је био на базену са другом старијом дјецом и није био у пратњи родитеља.
Извори из истраге кажу да је прескочио ограду да би ушао у базен, након што је напустио кућу без мајчиног знања.
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Запослени у базену га је извукао из воде и пружио му прву помоћ.
Породица тврди да базен није имао спасиоца или чуваре који би надгледали ко улази у базен.
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