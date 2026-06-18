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Дјечак (5) преминуо након четири дана борбе за живот: Давио се у базену, па завршио у коми

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 20:10

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Bazen skakanje djeca
Фото: MarcTutorials/Pexels

Дјечак (5) који се давио на плажи у Јашију у Румунији преминуо је у болници, након скоро четири дана агоније.

Био је у коми четвртог степена и имао је минималне шансе за преживљавање. Дјечак је био на базену са другом старијом дјецом и није био у пратњи родитеља.

Извори из истраге кажу да је прескочио ограду да би ушао у базен, након што је напустио кућу без мајчиног знања.

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Запослени у базену га је извукао из воде и пружио му прву помоћ.

Породица тврди да базен није имао спасиоца или чуваре који би надгледали ко улази у базен.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Румунија

Преминуо дјечак

Базен

трагедија

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