Кроз Ормуски мореуз прошло 12,5 милиона барела нафте

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Амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс изјавио је да је 12,5 милиона барела нафте ноћас прошло кроз Ормуски мореуз, што је највећа количина од почетка сукоба са Ираном.

Бродови поново плове Ормуским мореузом након што су САД и Иран потписали меморандум о разумијевању. Свијет Дјечак (3) задобио тешке повреде у нападу крокодила: Хорор у Британији Међу одредбама меморандума је укидање иранске блокаде Ормуског мореуза и обустава блокаде обале и лука Ирана коју је током претходна четири мјесеца примјењивала америчка морнарица. Барел брент нафте појефтинио је током дана на мање од 77 долара, што је најнижа цијена од 2. марта. Свијет Венс: Рок од 60 дана из меморандума почиње данас Ормуским мореузом транспортује се петина сирове нафте за свјетско тржиште. (СРНА)

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