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Кроз Ормуски мореуз прошло 12,5 милиона барела нафте

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 19:13

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Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс изјавио је да је 12,5 милиона барела нафте ноћас прошло кроз Ормуски мореуз, што је највећа количина од почетка сукоба са Ираном.

Бродови поново плове Ормуским мореузом након што су САД и Иран потписали меморандум о разумијевању.

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Међу одредбама меморандума је укидање иранске блокаде Ормуског мореуза и обустава блокаде обале и лука Ирана коју је током претходна четири мјесеца примјењивала америчка морнарица.

Барел брент нафте појефтинио је током дана на мање од 77 долара, што је најнижа цијена од 2. марта.

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Ормуским мореузом транспортује се петина сирове нафте за свјетско тржиште.

(СРНА)

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Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

Нафта

Џеј Ди Венс

Америка

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