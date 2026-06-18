ИДДЕА добила трајну забрану на обраду личних података

Аутор:АТВ редакција
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Агенција за заштиту личних података БиХ трајно је забранила Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ (ИДДЕЕА) да обрађује личне податке у сврху издавања квалификованих електронских потврда за електронско потписивање, осим у поступку дигиталног потписивања у области идентификационих докумената.
Агенција за заштиту личних података БиХ трајно је забранила и Управи за индиректно опорезивање да обрађује личне податке у ову сврху.
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У саопштењу Агенције наводи се да је спроведен поступак против ИДДЕЕА у предмету обраде личних података грађана БиХ ради додјељивања електронског идентитета, те обраде личних података посјетилаца и запослених путем система за биометријску контролу и претрагу.
У оквиру тог поступка, између осталог, забрањено је и да ИДДЕЕА грађанима БиХ додјељује електронски идентитет без законског основа, те наређено да избрише личне податке грађана БиХ који су прикупљени у фази тестирања система електронског идентитета грађана БиХ, преноси "Срна".
Из Агенције су навели да је ово рјешење потврђено пресудама Суда БиХ, као и Апелационог управног вијећа тог суда.
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица раније је рекао Срни да је Народна скупштина усвојила модеран закон о електронској идентификацији и услугама повјерења, усклађен са регулативом ЕУ еИДАС 2.0 јер жели дигитализацију засновану на европским стандардима, владавини права и заштити права грађана.
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"Проблем није дигитализација. Проблем је када поједине институције покушавају да под изговором дигиталне трансформације себи приписују надлежности које им законом нису дате", нагласио је Мазалица, коментаришући изјаву директора ИДДЕЕА Алмира Бадњевића пред члановима Управног одбора Савјета за спровођење мира да "постоји ризик да би процеси у Српској у вези са дигитализацијом могли да доведу до фрагментације јединственог државног дигиталног простора".
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