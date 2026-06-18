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Ово је била омиљена храна патријарха Павла: Вјеровао је у њено благотворно дејство

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 17:15

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Патријарх Павле
Фото: Tanjug/AP/Vladimir Dimitrijević

Патријарх Павле био је познат по својој невјероватној скромности и једноставном начину живота, потпуно ослобођеном раскоши и сувишних навика.

Када је ријеч о доручку и свакодневној исхрани, патријарх Павле се водио једним важним правилом: "минимално хране, максимално среће". Преједање је оштро осуђивао и увијек се залагао за што једноставнију исхрану.

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За његовом трпезом важило је још једно строго правило – храна се никада није бацала. Причало се да никада није остављао храну у тањиру и да је знао да поједе сваку мрвицу око свог тањира, дубоко вјерујући да је расипање хране велики гријех.

Његова омиљена храна расте свуда око нас

Његова омиљена храна није била ни месо ни скупо воће, већ намирница коју многи данас неправедно заобилазе, иако расте готово свуда око нас – коприва. Од свих биљака, патријарх је највише цијенио управо коприву, а омиљено пиће и храна били су му сок од парадајза и коприва. Редовно ју је конзумирао јер је вјеровао у њено благотворно дејство на организам.

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Његов избор нимало не чуди, с обзиром на то да је коприва права ризница здравља. Она обилује витаминима Ц, К и Д, као и витаминима Б групе, гвожђем и магнезијумом. Због оваквог састава, многи је с правом називају природним мултивитаминским комплексом, а у нашем народу се вијековима користила за "јачање крви".

Избор патријарха Павла није се ослањао на модерне трендове, већ на једноставно увјерење да човјек треба да води рачуна о умјерености и користи дарове које му природа нуди. Његова исхрана нам служи као подсјетник да су једноставна рјешења често и најдуговјечнија.

(БлицЖена)

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Тагови :

Патријарх Павле

коприва

здрава исхрана

здравље

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