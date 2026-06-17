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Лијепа Милица има презиме због којег сви застану

Аутор:

АТВ
17.06.2026 17:31

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Милица Гуталица
Фото: ТикТок

Милица из Новог Сада привукла је велику пажњу на друштвеним мрежама због свог необичног презимена.

Ријетко је, потиче са простора бивше Југославије и никога не оставља равнодушним. Није ни чудо што је постало тема бројних коментара и реакција на интернету.

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"Моје презиме је заиста јединствено. Док сам одрастала, стално сам се сусретала са различитим реакцијама – од невјерице до смијеха. Људи једноставно не могу да вјерују када га чују. Многи се шале на мој рачун, а чак и ја волим да се забавим на ту тему на ТикТоку", испричала је Милица.

Она додаје да, упркос шалама, добија и много позитивних коментара.

"Много људи ми је рекло да им се моје презиме заправо допада и да је заиста уникатно. Неки чак сматрају да немам разлога да га се стидим, што ми много значи", искрена је Милица.

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Што се тиче друштвеног живота, Милица открива да је њено презиме неријетко повод за поруке у ДМ-у.

"Момци често користе моје презиме као увод у разговор. То им је најчешћи начин да започну конверзацију. Још у школи било је много смијешних и незаборавних ситуација управо због њега. Никада нисам доживјела озбиљно задиркивање, што ми је заиста драго. Ипак, прозивке на часу често су изазивале смијех у учионици, нарочито првог дана школе. Дешавало се и да ми пријатељи у јавности добацују 'Гуталице', па бих се тада помало постидјела", кроз осмијех прича Милица.

Иако привлачи пажњу, Милица своје презиме носи са поносом, пише "Жена Блиц".

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Тагови :

Милица Гуталица

Нови Сад

презиме

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