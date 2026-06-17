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Стевандић: Нисмо испунили најважнију Шмитову жељу - да остане

Аутор:

АТВ
17.06.2026 16:26

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Ненад Стевандић
Фото: ATV

Дијелимо се на оне који се боре и на оне који, након што изгубе изборе, потраже помоћ у Шмиту, да би почистили нас и заузели наша мјеста, навео је на Иксу предсједник НСРС Ненад Стевандић.

Стевандић истиче да им то није успјело јер је Народна скупштина побиједила својим одлукама.

"Нисмо испунили најважнију Шмитову жељу, а она је била да остане", поручио је Стевандић.

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Тагови :

Ненад Стевандић

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