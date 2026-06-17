Стевандић: Нисмо испунили најважнију Шмитову жељу - да остане

Аутор:АТВ
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Дијелимо се на оне који се боре и на оне који, након што изгубе изборе, потраже помоћ у Шмиту, да би почистили нас и заузели наша мјеста, навео је на Иксу предсједник НСРС Ненад Стевандић.
Стевандић истиче да им то није успјело јер је Народна скупштина побиједила својим одлукама.
"Нисмо испунили најважнију Шмитову жељу, а она је била да остане", поручио је Стевандић.
Дијелимо се на оне који се боре и на оне који, након што изгубе изборе, потраже помоћ у Шмиту, да би почистили нас и заузели наша мјеста. Ни то им није успјело јер је Народна скупштина побиједила својим одлукама. Нисмо испунили најважнију Шмитову жељу, а она је била да остане. pic.twitter.com/RI0n07bMNt— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) June 17, 2026
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