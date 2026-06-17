Народна скупштина усвојила ребаланс буџета и скраћење приправничког стажа

Аутор:АТВ
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Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас, на 38. посебној сједници, Ребаланс Буџета Републике Српске за 2026. годину који износи 8,525 милијарди КМ и већи је од постојећег за 1,116 милијарди КМ.
Такође, усвојен је и Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2026. годину, оба по хитном поступку.
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Усвојена је и Одлука о износу гаранција које може издати Република Српска у 2026. години – по хитном поступку и Одлука о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2026. годину – по хитном поступку.
Посланици су усвојили, по хитном поступку, Закон о измјени и допунама Закона о раду у којем је извршена измјена члана 49. којим је прописано трајање приправничког стажа. Наведеном измјеном скраћује се вријеме трајања приправничког стажа за лица са завршеним средњим образовањем са шест мјесеци на три мјесеца, а за лица са завршеним високим образовањем са једне године на шест мјесеци.
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Усвојено је и девет закона чије одредбе су усаглашене са Законом о раду када је ријеч о скраћивању приправничког стажа и то: Закон о измјени и допунама Закона о државним службеницима – по хитном поступку; Закон о измјенама и допунама Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе – по хитном поступку; Закон о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању – по хитном поступку; Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању – по хитном поступку; Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању – по хитном поступку; Закон о измјени и допунама Закона о музејској дјелатности – по хитном поступку; Закон о измјени и допунама Закона о ученичком стандарду – по хитном поступку; Закон о измјени и допунама Закона о библиотечко – информационој дјелатности – по хитном поступку и Закон о измјени и допунама Закона о здравственој заштити – по хитном поступку.
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На 38. посебној сједници Народне скупштине Републике Српске усвојен је Закон о допунама Закона о социјалној заштити којим су прописана два нова права из социјалне заштите и то: право на посебан додатак на личну инвалиднину у циљу побољшања материјалног положаја лица која имају тјелесно оштећење у висини од 70 до 100 одсто и право на посебан додатак за бригу о дјетету са сметњама у развоју, односно лицу са инвалидитетом које је намијењено родитељима чије дијете је навршило 30 година живота.
Имајући у виду да су и лица која користе право на личну инвалиднину, као и лица која остварују право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу, препозната као категорије којима је потребан одређен вид финансијске подршке због немогућности запошљавања, овим законом су прописана наведена права као посебан вид подршке родитељима дјеце са сметњама у развоју, односно лицима са инвалидитетом.
Посланици су примили к знању Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости које је усвојено на сједници Уставног суда Републике Српске 8. јуна 2026. године.
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