Преминула 29-годишња докторица Ламија Спахић

Аутор:АТВ редакција
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Ламија Спахић, докторица из Грачанице, преминула је јуче, 6. јула. Колеге и образовне институције дирљивим ријечима опраштају се од младе докторице.
Менаџмент Медицинског факултета Универзитета у Тузли с дубоком тугом и искреним жаљењем примио је вијест о прераном одласку њихове бивше студенткиње, колегинице и докторице Ламије Спахић.
"Докторица Ламија Спахић била је цијењена чланица наше академске и медицинске заједнице. Током свог школовања и професионалног рада оставила је траг својом стручношћу, преданошћу, хуманошћу и односом према пацијентима и колегама. Њен прерани одлазак представља велики губитак за породицу, пријатеље, колеге и све који су имали прилику да је познају.
У име Менаџмента Медицинског факултета Универзитета у Тузли изражавамо искрено саучешће њеној породици, пријатељима и колегама, уз жељу да пронађу снагу и утјеху у овим тешким тренуцима.
Нека јој је вјечни мир и лака земља", поручили су.
Од младе докторице опростили су се и из Студентског вијећа Медицинског факултета у Тузли.
"Њен одлазак оставио је празнину коју је тешко описати ријечима. Памтићемо је по доброти, племенитости, људскости и преданости, вриједностима које остављају неизбрисив траг у срцима свих који су је познавали.
У име Студентског вијећа изражавамо најдубље и најискреније саучешће њеној породици, пријатељима, колегама и свима који дијеле бол због овог великог губитка.
Нека успомена на њу буде трајни подсјетник на живот испуњен хуманошћу, достојанством и бригом за друге. Заувијек ће остати у нашим мислима и сјећањима", наводи се у поруци.
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