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Преминула 29-годишња докторица Ламија Спахић

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 21:17

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Слика младе Ламије Спахић, докторице из Грачанице која је преминула
Фото: Facebook/Lamija Spahic

Ламија Спахић, докторица из Грачанице, преминула је јуче, 6. јула. Колеге и образовне институције дирљивим ријечима опраштају се од младе докторице.

Менаџмент Медицинског факултета Универзитета у Тузли с дубоком тугом и искреним жаљењем примио је вијест о прераном одласку њихове бивше студенткиње, колегинице и докторице Ламије Спахић.

"Докторица Ламија Спахић била је цијењена чланица наше академске и медицинске заједнице. Током свог школовања и професионалног рада оставила је траг својом стручношћу, преданошћу, хуманошћу и односом према пацијентима и колегама. Њен прерани одлазак представља велики губитак за породицу, пријатеље, колеге и све који су имали прилику да је познају.

У име Менаџмента Медицинског факултета Универзитета у Тузли изражавамо искрено саучешће њеној породици, пријатељима и колегама, уз жељу да пронађу снагу и утјеху у овим тешким тренуцима.

Нека јој је вјечни мир и лака земља", поручили су.

Од младе докторице опростили су се и из Студентског вијећа Медицинског факултета у Тузли.

"Њен одлазак оставио је празнину коју је тешко описати ријечима. Памтићемо је по доброти, племенитости, људскости и преданости, вриједностима које остављају неизбрисив траг у срцима свих који су је познавали.

У име Студентског вијећа изражавамо најдубље и најискреније саучешће њеној породици, пријатељима, колегама и свима који дијеле бол због овог великог губитка.

Нека успомена на њу буде трајни подсјетник на живот испуњен хуманошћу, достојанством и бригом за друге. Заувијек ће остати у нашим мислима и сјећањима", наводи се у поруци.

(Радио Сарајево)

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Тагови :

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