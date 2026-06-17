Минић: Породица Петковић из Пањика код Лукавца, добиће монтажну кућу

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ће вишечланој породици Петковић из повратничког села Пањик код Лукавца што прије бити обезбијеђена монтажна кућа, након што су у пожару остали без крова над главом.
"Имамо механизме да помогнемо и данас сам дао налог да им се обезбиједи монтажна кућа. Информација о овом случају потресла је све, не само у Републици Српској, већ у цијелом региону", рекао је Минић новинарима.
У српском повратничком селу Пањик код Лукавца изгорјела је кућа у којој је Дејан Петковић живио са супругом и седморо дјеце, рекао је раније Срни начелник општине Петрово Озрен Петковић.
Петковић је навео да је ова породица лошег имовинског стања и да објекат који је изгорио није у њиховом власништву, преноси Срна.
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