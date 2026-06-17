Logo

Истиче рок за уплату прве рате пореза на непокретности: Пореска позива грађане да измире обавезе

Аутор:

АТВ
17.06.2026 12:56

Коментари:

0
Poreska uprava Republike Srpske
Фото: Ustupljena fotografija

Пореска управа Републике Српске позива све пореске обвезнике пореза на непокретности да измире прву рату своје обавезе по пореском рачуну за 2026. годину, као и евентуално још увијек неизмирене износе по основу пореза на непокретности из претходних година.

У складу са Законом о порезу на непокретности, рок за уплату прве рате је најкасније до 30. јуна 2026. године, што значи да је преостало мање од двије седмице до краја овог мјесеца. Из тог разлога, Пореска управа Републике Српске благовремено подсјећа обвезнике пореза на непокретности да измире своје обавезе и тако избјегну непотребне додатне трошкове.

Наиме, након 30. јуна и истека рока за уплату прве рате пореза на непокретности, Пореска управа Републике Српске ће свим власницима непокретности у Републици Српској који у задатом року нису платили доспјеле обавезе по том основу, износ рачуна увећати за трошкове поступка принудне наплате и камате.

Поред тога, Пореска управа Републике Српске позива и све оне који још увијек нису пријавили своју непокретну имовину у Фискални регистар непокретности, да то учине одмах, јер ће непријављене непокретности које идентификује Пореска управа бити пријављене по службеној дужности.

"Наглашавамо да циљ Пореске управе Републике Српске није кажњавање, већ стављање свих пореских обвезника у равноправан положај, јер је наше стратешко опредјељење да будемо сервис пореских обвезника, са крајњим циљем повећања степена добровољног извршавања пореских обавеза", поручују из Пореске управе Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Горан Маричић

Пореска управа РС

порез на непокретност

плаћање пореза

Коментари (0)

Више из рубрике

"Не требају постојати ни ПИК ни високи представник"

Република Српска

"Не требају постојати ни ПИК ни високи представник"

3 ч

0
Дуњић: Затвори у Српској у потпуности прилагођени потребама друштва и безбједносном окружењу

Република Српска

Дуњић: Затвори у Српској у потпуности прилагођени потребама друштва и безбједносном окружењу

3 ч

0
Тришић БАБИЋ

Република Српска

Тришић Бабић: Најбољи амбасадори и промотери Републике Српске су културни радници и културне представе

3 ч

0
Игор Додик о циљевима СНСД-а: 35 мандата у НСРС, инокосне функције неупитне

Република Српска

Игор Додик о циљевима СНСД-а: 35 мандата у НСРС, инокосне функције неупитне

3 ч

2

  • Најновије

15

25

Фоча наградила најбоље: 117 ученика и спортиста добило бесплатне улазнице

15

20

Песков: Москва није добила никакав позив Кијева

15

18

Два удеса у неколико метара на брзом путу код Бањалуке - колапс у саобраћају

15

16

Дјечак се утопио на часу пливања док су спасиоци стајали поред њега

15

13

Народна скупштина усвојила ребаланс буџета и скраћење приправничког стажа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима