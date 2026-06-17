Истиче рок за уплату прве рате пореза на непокретности: Пореска позива грађане да измире обавезе

Аутор:АТВ
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Пореска управа Републике Српске позива све пореске обвезнике пореза на непокретности да измире прву рату своје обавезе по пореском рачуну за 2026. годину, као и евентуално још увијек неизмирене износе по основу пореза на непокретности из претходних година.
У складу са Законом о порезу на непокретности, рок за уплату прве рате је најкасније до 30. јуна 2026. године, што значи да је преостало мање од двије седмице до краја овог мјесеца. Из тог разлога, Пореска управа Републике Српске благовремено подсјећа обвезнике пореза на непокретности да измире своје обавезе и тако избјегну непотребне додатне трошкове.
Наиме, након 30. јуна и истека рока за уплату прве рате пореза на непокретности, Пореска управа Републике Српске ће свим власницима непокретности у Републици Српској који у задатом року нису платили доспјеле обавезе по том основу, износ рачуна увећати за трошкове поступка принудне наплате и камате.
Поред тога, Пореска управа Републике Српске позива и све оне који још увијек нису пријавили своју непокретну имовину у Фискални регистар непокретности, да то учине одмах, јер ће непријављене непокретности које идентификује Пореска управа бити пријављене по службеној дужности.
"Наглашавамо да циљ Пореске управе Републике Српске није кажњавање, већ стављање свих пореских обвезника у равноправан положај, јер је наше стратешко опредјељење да будемо сервис пореских обвезника, са крајњим циљем повећања степена добровољног извршавања пореских обавеза", поручују из Пореске управе Републике Српске.
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