Тришић Бабић: Најбољи амбасадори и промотери Републике Српске су културни радници и културне представе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Наши најбољи амбасадори и промотери Републике Српске су наши културни радници и наше културне представе, рекла је Ана Тришић Бабић, члан главног одбора СНСД-а.
"Не знамо колико уопште може да се схвати кад се Република Српска на начин културе, ево иза нас је Театар фест у Бањалуци који се иначе 28 година одржава међутим ове године је заиста добио мјесто на регионалној мапи. Проглашен је за сада за један од најбољих фестивала и најјачих фестивала позоришних представа у региону и још увијек траје.
Разлика од овог Театар феста је што је ове године дошао и у остале дијелове Републике Српске , наводи Тришић Бабић.
"Ја лично мислим да су наши најбољи амбасадори и промотери Републике Српске наши културни радници и наше културне представе. Наше дјечије позориште Републике Српске је у Казању на једном велико међународном фестивалу под заставом републике Српске. Не знам да ли знате колико сте упућени колико борбе су наши културни радници увијек имали да се наше представе и представљања Републике Српске одвија под заставом Републике Српске. Више није питање кад се долази из Републике Српске да ли је то под заставом Републике Срспке.
Прије мјесеца дана у Бањалуци је одржана значајна конференција у организацији института из Вашингтона која је била јако посјећена, наводи Тришић Бабић.
"Наша школска година, наша академска година је завршена и синоћ је био један прекрасан концерт и мислим да то није могао да буде бољи концерт Републици Српској за свих ових 30 година колико су институције републике српске улагале и дај сегмент дође до препознатљивости.. Сигурна сам да ћемо у септембру мјесецу имати још повољних вијести и још потписаних меморандума. Јуче је потписано и прво писмо разумијевања између Републике Српске и Бектела за одређене пројекте који би у скоријој будућност требало почети да реализују ",каже Тришић Бабић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
48 мин1
Република Српска
59 мин1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
12
57
12
56
12
35
12
21
12
20
Тренутно на програму