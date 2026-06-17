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Тришић Бабић: Најбољи амбасадори и промотери Републике Српске су културни радници и културне представе

Аутор:

АТВ
17.06.2026 12:16

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Тришић БАБИЋ
Фото: ATV

Наши најбољи амбасадори и промотери Републике Српске су наши културни радници и наше културне представе, рекла је Ана Тришић Бабић, члан главног одбора СНСД-а.

"Не знамо колико уопште може да се схвати кад се Република Српска на начин културе, ево иза нас је Театар фест у Бањалуци који се иначе 28 година одржава међутим ове године је заиста добио мјесто на регионалној мапи. Проглашен је за сада за један од најбољих фестивала и најјачих фестивала позоришних представа у региону и још увијек траје.

Разлика од овог Театар феста је што је ове године дошао и у остале дијелове Републике Српске , наводи Тришић Бабић.

"Ја лично мислим да су наши најбољи амбасадори и промотери Републике Српске наши културни радници и наше културне представе. Наше дјечије позориште Републике Српске је у Казању на једном велико међународном фестивалу под заставом републике Српске. Не знам да ли знате колико сте упућени колико борбе су наши културни радници увијек имали да се наше представе и представљања Републике Српске одвија под заставом Републике Српске. Више није питање кад се долази из Републике Српске да ли је то под заставом Републике Срспке.

Прије мјесеца дана у Бањалуци је одржана значајна конференција у организацији института из Вашингтона која је била јако посјећена, наводи Тришић Бабић.

"Наша школска година, наша академска година је завршена и синоћ је био један прекрасан концерт и мислим да то није могао да буде бољи концерт Републици Српској за свих ових 30 година колико су институције републике српске улагале и дај сегмент дође до препознатљивости.. Сигурна сам да ћемо у септембру мјесецу имати још повољних вијести и још потписаних меморандума. Јуче је потписано и прво писмо разумијевања између Републике Српске и Бектела за одређене пројекте који би у скоријој будућност требало почети да реализују ",каже Тришић Бабић.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

СНСД

Театар фест "Петар Кочић"

култура

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