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Цвијановић путује у Израел

Аутор:

АТВ
17.06.2026 11:55

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Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић путује у Израел гдје ће одржати састанке са израелским званичницима.

"Како стратешки размишљамо када је у питању економска и социјална ситуација у Републици Српској, тако размишљамо и стратешки о ономе шта ми као Република радимо на међународном плану и шта ми као представници Републике Српске можемо да урадимо да та слика буде боља и да имамо више пријатеља. За неколико дана путујем у Израел, то је још једна пријатељска посјета која ће бити надоградња на посјету коју је предсједник Додик имао прије неколико мјесеци. Разговор са највишим званичницима државе Израел, имам позив да се обратим на двије конференције што ћу искористити као прилику да представљам Републику Српску на најбољи начин", рекла је Цвијановић.

Она поручује да не постоји спољна политика БиХ и да је Министарство спољних послова заказало на челу са неспособним тренутним министром.

"Оно што ми радимо, покушавамо да исправимо штету која би се односила на Српску. Те штете више нема, градимо своје разумијевање са свима који су нам релевантни. Подржавамо и ставове нове америчке администрације које су нам саопштене на сједници Савјета безбједности, да ствари треба да се врате унутар БиХ. И да треба стати у крај ономе што је ова међународна супервизија која је давно изашла из тог оквира и постала чудовишна формација која је овдје нанијела више штете", рекла је Цвијановић.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Израел

посјета

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