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Посланик Јошић посјетио породицу Петковић: Неће изостати подршка институција Српске

Аутор:

АТВ
17.06.2026 11:36

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Посланик Јошић посјетио породицу Петковић: Неће изостати подршка институција Српске
Фото: Srna

Посланик у Народној скупштини Републике Српске Данијел Јошић посјетио је данас породицу Петковић из села Пањик на Озрену, која је у пожару остала без крова над главом, и најавио помоћ Владе.

Ријеч је о деветочланој породици са седморо дјеце, којој је пожар потпуно уништио породичну кућу.

Јошић је рекао за Срну да је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић наложио да Влада хитно обезбиједи средства за куповину монтажне куће како би породица Петковић што прије добила нови дом.

"Влада Републике Српске, на челу са предсједником Савом Минићем, на овај начин показује да је увијек уз свој народ, посебно у тешким животним ситуацијама. Наш задатак је да помогнемо овој породици и обезбиједимо јој услове за достојанствен живот", нагласио је Јошић.

Он је породици уручио новчану помоћ и поручио да неће изостати подршка институција Републике Српске, те понудио и сваки други вид помоћи који буде потребан у наредном периоду.

Јошић је нагласио да ће Влада Републике Српске и надлежне институције наставити да пружају подршку породици Петковић до потпуног рјешавања њиховог стамбеног питања.

У српском повратничком селу Пањик код Лукавца изгорјела је кућа у пожару у којој је Дејан Петковић живио са супругом и седморо дјеце - шест синова и једна кћерка.

Деветочлана породица Петковић привремено је стамбено збринута тако што им је уступљена српска кућа у овом насељу.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић јуче је саопштио да је издао налог да Влада Српске хитно обезбиједи средства за куповину нове монтажне куће породици Петковић.

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Тагови :

породица Јошић

Влада Републике Српске

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