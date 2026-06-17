У Српску долази више од 800 дјеце и наставника са Косова и Метохије

Аутор:АТВ
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Око 800 гостију са Косова и Метохије који у Републику Српску долазе у петак, 19. јуна, у оквиру 14. пројекта "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске", провешће седам дана у 20 градова и општина Српске, потврдио је Срни предсједник Одбора за помоћ Косову и Метохији Милорад Арлов.
Централни дочек је у петак у 13.00 часова у Етно-селу "Станишићи" код Бијељине, а гости ће боравити у Српској до 26. јуна.
Госте ће дочекати Арлов, директор Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова Србије Владимир Кокановић, руководство града Бијељина, те делегације домаћина градова и општина из Српске.
"Са 12 аутобуса око 600 основаца и просвјетних радника у петак, 19. јуна, улазе у Републику Српску преко граничног прелаза Павловића мост код Бијељине. Четири аутобуса или више од 150 дјеце истог дана долазе преко граничног прелаза Вардиште код Вишеграда", рекао је Арлов.
Он је истакао да у недјељу, 21. јуна, долази још 50 дјеце и младих са потешкоћама у развоју у пратњи родитеља из Дневног центра "Подржи ме - 9. јануар" из Косовске Митровице.
Арлов је навео да ће добродошлицу пјесмом и игром пожељети млада пјевачка група "Каменички бисери" из Косовске Каменице, талентована једанаестогодишња дјевојчица Хелена Витошевић из Ораховца и Српско културно-умјетничко друштво "Семберија" из Бијељине.
У Републику Српску долазе дјеца из Косовске Каменице, Гњилана, Витине, Клокота, Новог Брда, Липљана, Грачанице, Косова Поља, Угљара, Прилужа, Вучитрна, Грачанице, Штрпца, Велике Хоче, Ораховца, Србице, Бања, Осојна, Клине и Зубиног Потока.
Гости долазе у Требиње, Фочу, Бијељину, Шамац, Источно Сарајево, Бањалуку, Лакташе, Козарску Дубицу, Модричу и Приједор.
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