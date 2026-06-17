Додик: Алал им њихови проценти

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик каже да СНСД зна ко су кандидати на предстојећим изборима, али мисли да је неозбиљно да се лицитира именима.
"Када буде вријеме за пријаву, ми ћемо се пријавити. Са коалиционим партнерима смо уредили односе тако да ће бити подржани кандидати СНСД-а", рекао је Додик.
Он је каже да је видио да неки причају о процентима и поручује, "алал им њихови проценти".
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"Ми се овдје бавимо политиком као политичком борбом, а не политичком елиминацијом. Мени су приписивали да сам ја девастирао СДС. Ја никада нисам хтио да уништим СДС, хтио сам да их побједим, тако желим и сада. Они у опозицији нека размисле ко шта и како жели, то је њихов проблем. Не бавимо се њима јер се они толико баве нама да не могу да ријеше своје проблеме", рекао је Додик.
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Он је подсјетио на народну крилатицу "дабогда се сам о себи забавио" описујући стање у опозицији.
"У том погледу, ми видимо да се опозиција бави сама собом. Ми ту не ликујемо, нити смо тужни. Огормна енергија би била потрошена да би покушавамо да разумијемо шта се тамо дешава. Ко год да стане, побиједићемо га. Биће како народ каже, а народ каже СНСД и његови кандидати", рекао је Додик.
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