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Завршни чин у рушењу Блануше: Станивуковић преко анкета гаси СДС

Аутор:

АТВ
17.06.2026 08:15

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Draško Stanivuković ankete Branko Blanuša SDS
Фото: ATV

Драшко Станивуковић би, по сопственим најавама, могао објавити своју кандидатуру за предсједника Републике Српске ове седмице. Да би у потпуности угасио СДС и Бранка Бланушу, у медије су пуштене фамозне анкете којима је од пријевремених избора пријетио највећој странци опозиције.

Пријетње да ће кандидата одлучити анкете, а не способности и програм, уврштене су и у опозициони споразум. Ипак, Станивуковић посљедњих пола године није имао храбрости да прогласи своју кандидатуру. Остао је само на пријетњама, јер је извјесно да за такав потез није имао подршку јавности или оног бирачког тијела које гласа за СДС. Да би пољуљао повјерење СДС-ових бирача, у медијима су пуштене интерне анкете која изгледају као да је генерални секретар ПСС-а Небојша Дринић агенцији уступио податке чланства покрета.

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Драшко Станивуковић је једини понуђен кандидат опозиције и супротстављен је функционерима СНСД-а над којима има значајну предност. Гледајући тачност анкета агенције која је прогнозирала резултате и претходних избора, јасно је да је циљ коначни обрачун са СДС-ом и дијелом руководства које подржава Бранка Бланушу.

Да Станивуковић пријети СДС-у намјештеним анкетама, писао је и прије неколико мјесеци лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић. Осим тога, Станивуковић је на сједници ПСС-а одржао говор у којем је поручио да је он "шармер", да све анкете говоре да побјеђује и да Бранко Блануша треба да се повуче пред њим.

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Члан Главног одбора СДС-а Милан Миличевић, недавно је поткачио Станивуковићеву причу о анкетама и поручио да је СДС "највећа опозициона странка" и дода: "Не постоји анкета која то може да оспори". Уз њега су били и други функционери СДС-а који су поручивали да и они имају анкете које говоре супротно и управо због тога не одустају од кандидатуре Бранка Блануше.

Сигурније играти на Лацио, него вјеровати анкетама ИПСОС-а

Анкету у којој је Драшко Станивуковић најбољи избор опозиције, наводно потписује агенција ИПСОС. Шаљиво речено, сигурније је играти на Лацио, него вјеровати њиховим анкетама.

На општим изборима 2014. године прогнозирали су побједу СДС-овог кандидата Огњена Тадића са 53.5% у односу на СНСД-овог Милорада Додика којем су предвиђали подршку од 43%. Те године је Милорад Додик постао предсједник.

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Анкете 2018. године ИПСОС-а су биле толико прецизне да је Давор Драгичевић морао проглашавати Вукоту Говедарицу за предсједника, а изборни циклус касније на истом мјесту, Бранислав Бореновић Јелену Тривић.

ПДП-овом Младену Иванићу су дали предност од чак 10 одсто у односу на Милорада Додика у трци за члана Предсједништва БиХ. Истраживање које је урадила агенција ИПСОС рађено је по наруџби америчког НДИ Института. Додик је те године имао 70.000 више гласова од Иванића.

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Током 2020. године предвидјели су побједу Драшка Станивуковића над Игором Радојичићем и ПДП-ово освајање бањалучке скупштине. Једно су погодили, а скупштину су промашили за 20.000 гласова.

Знања нису имали ни 2022. године. Осим што су предвидјели да би хрватски члан Предсједништва БиХ била Борјана Кришто, анкетама су предвиђали побједу Жељке Цвијановић у Републици Српској, али ни приближно резултату који ће кандидат СНСД-а остварити у односу на Мирка Шаровића. Забиљежено је чак 100.000 гласова разлике!

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Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

Покрет Сигурна Српска

СДС

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