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Наставак сједнице о допунама Закона о социјалној заштити

Аутор:

АТВ
17.06.2026 07:36

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена данас разматрањем Приједлога закона о допунама Закона о социјалној заштити.

Посланици ће разматрати и обавјештење Уставног суда Републике Српске о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости, преноси Срна.

Народна скупштина Републике Српске размотрила је јуче Приједлог ребаланса буџета Српске за ову годину, те сет закона којим је прописано смањење трајања приправничког стажа.

Наставак сједнице заказан је у 10.00 часова.

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Тагови :

сједница

Народна скупштина Републике Српске

Закон о социјалној заштити

Уставни суд Републике Српске

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