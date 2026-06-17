Наставак сједнице о допунама Закона о социјалној заштити

Аутор:АТВ
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Сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена данас разматрањем Приједлога закона о допунама Закона о социјалној заштити.
Посланици ће разматрати и обавјештење Уставног суда Републике Српске о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости, преноси Срна.
Народна скупштина Републике Српске размотрила је јуче Приједлог ребаланса буџета Српске за ову годину, те сет закона којим је прописано смањење трајања приправничког стажа.
Наставак сједнице заказан је у 10.00 часова.
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