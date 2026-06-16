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"Све што је Српска постигла граничи са чудом"

Аутор:

АТВ
16.06.2026 21:27

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Саво Минић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је у АТВ-овој емисији "У првом плану" да граничи са чудом све оно што Република Српска тренутно ради на међународном плану и оно што је предсједник Милорад Додик успио обезбиједити дипломатским путем.

Минић је истакао је да је мудра политика предсједника Додика омогућила да Српска буде видљива у свијету и да Срби престану да буду "лоши момци" те да не познаје ниједног државника који је у 15 дана био у посјети САД-у и Русији.

Он је нагласио да се доласком предсједника Доналда Трампа промијенила америчка политика према Републици Српској, што се рефлектује одласком амбасадора Мајкла Марфија, те Кристијана Шмита.

Саво Минић

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Минић је указао на то да се та мудра политика води у вријеме актуелних дешавања на Блиском истоку и када цијела Европа звецка оружјем, а специјална војна операција Руске Федерације није ни близу краја.

"Резултат такве политике је и то да будуће генерације не морају узимати оружје и да остају на овим просторима, што је непроцјењиво", рекао је Минић.

БОРАЦ ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МОРА БИТИ УЗДИГНУТЕ ГЛАВЕ

Предсједник Владе Републике Српске нагласио је да је у Српској пронађено најбоље могуће системско рјешење за борачке принадлежности, али да има још права о којима је неопходно разговарати.

Минић је истакао да се борачке категорије морају уважавати у сваком смислу ријечи и поручио да борац Републике Српске мора бити уздигнуте главе.

"Ми борци осјећамо додатно да смо дио Републике Српске, јер нам је статус законски ријешен", рекао је Минић.

"Ревизија нам остаје као обавеза, да још више уважимо борачке категорије у сваком смислу те ријечи", рекао је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

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