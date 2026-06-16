НСРС размотрила сет закона, сутра наставак сједнице

Аутор:АТВ
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Народна скупштина Републике Српске размотрила је вечерас сет закона којим је прописано смањење трајања приправничког стажа.
За раднике који имају средњу стручну спрему прописано је да приправнички стаж буде три умјесто садашњих шест мјесеци, а за високообразоване шест мјесеци умјесто годину.
Ријеч је о Приједлогу закона о измјени и допунама Закона о раду, Приједлогу закона о измјени и допунама Закона о државним службеницима и Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
У сету закона су Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању, те Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању.
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Смањење приправничког стажа прописано је и Приједлогом закона о измјени и допунама Закона о музејској дјелатности, Приједлогом закона о измјени и допунама Закона о ученичком стандарду, Приједлогом закона о измјени и допунама Закона о библиотечко – информационој дјелатности и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о здравственој заштити.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић окончао је данашње скупштинско засиједање, а сједница ће бити настављена сутра разматрањем Приједлога закона о допунама Закона о социјалној заштити.
Посланици ће разматрати и обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости.
Наставак сједнице Народне скупштине Републике Српске заказан је у 10.00 часова.
/СРНА/
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