Бјелица: Станивуковић одбио све понуде

Српска демократска странка остаје досљедна ставу да су принципи важнији од функција, а интерес Републике Српске и народа важнији од личних амбиција, навео Милован Бјелица, члан Главног одбора СДС.

Недавна скупштина СДС-а је дала пуну подршку Бранку Блануши, те је потврђена одлука да он остане кандидат за предсједника Српске на предстојећим изборима у октобру.

- СДС је остао досљедан свом кандидату за предсједника Српске. Главни одбор је послао понуди Покрету Сигурна Српска да понуде свог кандидата за члана Предсједништва БиХ. Циљ Драшка Станивуковића је да он буде кандидат за предсјендика Српске. Станивуковић је одбио је све понуде, увијек износи опаске и критике према мени - навео је Бјелица за РТРС.

Добијао сам поруке, каже Бјелица, и предлагано ми је да разговарамо са Станивуковићем

- Ако сам проблем зашто је тражио да разговарамо. Проводим политику СДС-а - нагласио је Бјелица.

Говорећи о евентуалном уједињењу странака, Бјелица каже да су након избора "врата широм отворена".

- Истицањем кандидатура за двије инокосне функције и премијера од стране других опозиционих странака, покушава се угушути СДС - истакао је Бјелица, додајући да СДС мора имати своје кандидате.

Српска демократска странка, каже, остаје посвећена политици одговорности, достојанства и принципијелности.

- Борба за промјене има смисла само ако се води часно, досљедно и у интересу народа, а не у интересу појединаца. Битно је и како побјеђујемо и са ким побјеђујемо и шта ћемо након побједа - истакао је Бјелица.