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Народна скупштина данас о Приједлогу ребаланса буџета

Аутор:

АТВ
16.06.2026 07:33

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Народна скупштина Републике Српске сједница
Фото: ATV

Народна скупштина Републике Српске разматраће данас на посебној сједници Приједлог ребаланса буџета Српске за ову годину.

Према приједлогу који је утврдила Влада Српске, ребаланс буџета је 8,525 милијарди КМ и већи је од постојећег за 1,116 милијарди КМ, а предвиђена су већа издвајања за плате, пензије и борачка примања, као и образовање.

Посланици ће на посебној сједници разматрати и приједлог одлуке о измјени одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2026. години, те приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2026. годину, оба по хитном поступку.

По хитном поступку биће разматран и сет приједлога закона којима се уређују плате запослених у јавном сектору.

Посланици ће разматрати и обавјештење Уставног суда Републике Српске о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости.

Сједница је заказана у 10.30 часова, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ребаланс буџета

Народна скупштина Републике Српске

сједница

Влада Републике Српске

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