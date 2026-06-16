Народна скупштина данас о Приједлогу ребаланса буџета

Аутор:АТВ
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Народна скупштина Републике Српске разматраће данас на посебној сједници Приједлог ребаланса буџета Српске за ову годину.
Према приједлогу који је утврдила Влада Српске, ребаланс буџета је 8,525 милијарди КМ и већи је од постојећег за 1,116 милијарди КМ, а предвиђена су већа издвајања за плате, пензије и борачка примања, као и образовање.
Посланици ће на посебној сједници разматрати и приједлог одлуке о измјени одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2026. години, те приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2026. годину, оба по хитном поступку.
По хитном поступку биће разматран и сет приједлога закона којима се уређују плате запослених у јавном сектору.
Посланици ће разматрати и обавјештење Уставног суда Републике Српске о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости.
Сједница је заказана у 10.30 часова, преноси Срна.
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