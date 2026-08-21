Због једне грешке вас ујутру може сачекати непријатно изненађење у ауту: Обратите пажњу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Довољно је да унутрашње свјетло у аутомобилу остане укључено током ноћи па да вас ујутру сачека непријатно изненађење – умјесто да мотор упали, можете чути само „кликтање“ због ослабљеног акумулатора.
Ризик је већи код старијих акумулатора, чији је капацитет временом смањен, па неколико сати непрекидног рада свјетала може бити довољно да возило остане без потребне енергије.
Регион
Канађанка ухапшена због пожара код Шибеника, двоје наводно побјегло у БиХ
Савременији аутомобили често имају систем који аутоматски гаси унутрашња свјетла, али код старијих возила на то не треба рачунати. Свјетло може остати упаљено ако врата нису потпуно затворена или ако је возач ручно укључио расвјету и заборавио да је искључи, преноси Глас Српске.
Зато је најбоље да прије него што закључате аутомобил кратко провјерите да ли су сва свјетла угашена и да ниједан непотребан уређај није остао прикључен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
42 мин0
Занимљивости
42 мин0
Економија
48 мин1
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
10
10
52
10
46
10
46
10
43
Тренутно на програму