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Због једне грешке вас ујутру може сачекати непријатно изненађење у ауту: Обратите пажњу

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 10:46

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Аутомобил
Фото: pexels/Oktay Köseoğlu

Довољно је да унутрашње свјетло у аутомобилу остане укључено током ноћи па да вас ујутру сачека непријатно изненађење – умјесто да мотор упали, можете чути само „кликтање“ због ослабљеног акумулатора.

Ризик је већи код старијих акумулатора, чији је капацитет временом смањен, па неколико сати непрекидног рада свјетала може бити довољно да возило остане без потребне енергије.

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Савременији аутомобили често имају систем који аутоматски гаси унутрашња свјетла, али код старијих возила на то не треба рачунати. Свјетло може остати упаљено ако врата нису потпуно затворена или ако је возач ручно укључио расвјету и заборавио да је искључи, преноси Глас Српске.

Зато је најбоље да прије него што закључате аутомобил кратко провјерите да ли су сва свјетла угашена и да ниједан непотребан уређај није остао прикључен.

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Тагови :

Аутомобил

акумулатор

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