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Канађанка ухапшена због пожара код Шибеника, двоје наводно побјегло у БиХ

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 10:43

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Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Фото: Pixabay/lechenie-narkomanii

Хрватска полиција ухапсила је 28-годишњу држављанку Канаде због пожара у Бободолу код Шибеника, док се за још двоје канадских држављана, 30-годишњим мушкарцем и 31-годишњом женом, трага.

Полицијска истрага, како су саопштили, утврдила је да је троје Канађана 17. августа отвореним пламеном изазвало пожар уз макадамско угибалиште. Ватра је брзо угашена, али прича је добила наставак након незваничних информација да је двоје осумњичених побјегло у БиХ.

Како РТЛ Данас незванично сазнаје, ријеч је о брачном пару који је путовао Европом с ухапшеном 28-годишњакињом, а с њима је било и малољетно дијете.

Побјегли према БиХ

Према информацијама овог хрватског медија, 30-годишњи Канађанин и његова 31-годишња супруга, такође држављанка Канаде, након пожара побјегли су преко границе у БиХ.

Наводно су отишли према подручју Босанског Грахова, одакле 31-годишњакиња вуче поријекло.

Њени родитељи су током "Олује" напустили тај крај и отишли у Београд, гд‌је је она рођена, а породица се касније одселила у Канаду, наводи портал.

Према истом извору, било је очевидаца који су их наводно вид‌јели у вријеме избијања пожара и фотографисали њих и регистарске ознаке њиховог аутомобила.

У Полицијској станици Дрниш спроведена је криминалистичка истрага над 28-годишњом Канађанком због сумње да је починила кривично д‌јело довођења у опасност живота и имовине општеопасном радњом или средством.

Према полицијском саопштењу, утврђено је да је она заједно с 30-годишњаком и 31-годишњакињом, сви држављани Канаде, у понед‌јељак, 17. августа, у послијеподневним часовима уз макадамско проширење у Бободолу отвореним пламеном изазвала пожар.

Изгорјели су сува трава и ниско растиње на површини од 15 пута три метра.

Полиција наводи да је брзом интервенцијом грађана и ватрогасаца спријечено даље ширење ватре.

Пожар је потпуно угашен у 17.54 часа, а у интервенцији су учествовала четворица ватрогасаца с два возила ДВД-а Промина и ДВД-а Бискупија.

Ухапшена када је покушала да се врати у Хрватску

Према незваничним информацијама РТЛ-а, 28-годишњакиња је сама покушала да се врати у Хрватску, одакле је група наводно требало да настави пут према Канади.

Овај портал наводи да се претпоставља да је прва покушала да пређе границу како би провјерила да ли их полиција тражи.

Ухапшена је на граничном прелазу Каменско код Триља.

Каменско се налази прилично далеко од Босанског Грахова и граничног прелаза Стрмица код Книна, који је знатно ближи том подручју.

За брачним паром расписана потрага

Након завршене криминалистичке истраге 28-годишњакиња је предата притворском надзорнику Полицијске управе шибенско-книнске, док је кривична пријава достављена надлежном државном тужилаштву у Шибенику, саопштила је полиција.

Тридесетогодишњи мушкарац и 31-годишња жена тренутно су недоступни хрватској полицији и за њима је расписана потрага.

Према незваничним информацијама РТЛ-а, брачни пар је након пожара прешао у БиХ, вјероватно на подручје Босанског Грахова.

Недавно ухапшено четворо због пожара код Задра

Овај случај долази само неколико дана након хапшења четири особе због сумње да су намјерно изазивале пожаре на подручју Задра и Задарске жупаније.

Тројица хрватских држављана српске националности и 33-годишња држављанка Пољске осумњичени су за подметање десет пожара, а одређен им је једномјесечни истражни затвор.

Истражитељи провјеравају њихову међусобну комуникацију, трагове на од‌јећи и околности избијања сваког од пожара, док мотив још није утврђен.

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Тагови :

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Шибеник

хапшење

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