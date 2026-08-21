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Драма у Хрватској: Вјетар однио три особе, спасени у задњи час

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 08:02

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Плажа у Ровињу, Хрватска.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Три особе спашене су у четвртак послијеподне из мора код Пага, након што их је снажан јужни вјетар на рекреативном пловилу однио према острву Лукар. Истог дана, недалеко од Новаље, пронађено је тијело држављанина Италије.

Према информацијама хрватског Министарства мора, саобраћаја и инфраструктуре, акција спашавања три особе покренута је 20. аугуста у 17:55 сати, након дојаве очевидаца да се налазе у опасности на мору.

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Службеници Лучке капетаније Задар одмах су кренули према особама које је јужни вјетар с подручја Пага однио на мањем рекреативном пловилу у смјеру Лукара, са западне стране Пага.

Спасилачке екипе пронашле су их око 18:35 сати. Све три особе биле су неповријеђене, након чега су их превезли на спасилачку бродицу и вратили на мјесто с којег су кренули.

Истовремено, службе су трагале и за држављанином Италије чији је нестанак пријављен Полицијској станици Новаља у 18:39 сати. Полиција је већ раније претраживала копнени дио Пага у ширем подручју Новаље.

У потрагу се укључила и Испостава лучке капетаније Карлобаг, чији су службеници испловили према подручју југоисточно од Новаље, односно ували Цаска. Према информацијама које су имали од познаника несталог, Италијан је одатле кренуо пловити унајмљеним џет-скијем.

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Нажалост, у 19:49 сати пријављено је да је тијело несталог пронађено у мору, недалеко од мјеста гдје је посљедњи пут виђен. Акција трагања је након тога окончана, а даљње поступање преузела је полиција.

(РадиоСарајево)

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Тагови :

Хрватска

Паг

туристи

вјетар

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