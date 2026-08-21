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Срушио се авион, погинули сви путници

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 07:58

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Срушио се авион, погинули сви путници
Фото: АТВ

Мали авион са осам људи срушио се у удаљеном дијелу Аљаске и, према најновијим информацијама, нема преживјелих, потврдила је команда Аљаске.

Шеф Националног одбора за безбједност саобраћаја за регион Аљаске Клинт Џонсон рекао је да су у авиону била два пилота и шест путника, преноси Ројтерс.

У објави на друштвеним мрежама, гувернер Аљаске Мајк Данливи рекао је да Национална гарда Аљаске спроводи операцију потраге и спасавања.

Сенаторка Аљаске Лиза Мерковски, у објави на друштвеним мрежама, изјавила је саучешће становницима Аљаске.

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Тагови :

авион

Авионска несрећа

пао авион

Аљаска

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