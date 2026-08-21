Срушио се авион, погинули сви путници

Аутор:АТВ редакција
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Мали авион са осам људи срушио се у удаљеном дијелу Аљаске и, према најновијим информацијама, нема преживјелих, потврдила је команда Аљаске.
Шеф Националног одбора за безбједност саобраћаја за регион Аљаске Клинт Џонсон рекао је да су у авиону била два пилота и шест путника, преноси Ројтерс.
У објави на друштвеним мрежама, гувернер Аљаске Мајк Данливи рекао је да Национална гарда Аљаске спроводи операцију потраге и спасавања.
Сенаторка Аљаске Лиза Мерковски, у објави на друштвеним мрежама, изјавила је саучешће становницима Аљаске.
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