Џил Бајден: Џо умире

Аутор:АТВ редакција
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Супруга бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена, Џил Бајден (75), потврдила је да се рак простате бившег предсједника проширио и на кости, да је свјесна да ће он да умре, али да се труди да одбаци негативне мисли, као и да не може да замисли живот без њега.
"Наравно да се бојим. Прије свега, он је готово 10 година старији од мене. А уз такву болест једноставно не смијеш да допустиш мислима да оду у том смјеру. Као да не можеш да замислиш живот без њега. Али знаш да ће умријети - баш као што знам да ћу и ја да умрем. Тако да један дио тога једноставно прихватиш", рекла је она, преноси магазин Пипл.
Бивша прва дама САД рекла је да је њен супруг, након што је добио дијагнозу, остао „снажан“ и „отпоран“, као и да није са њом разговарао о страховима и да она то од њега није ни очекивала.
"Увијек је био ослонац наше породице", рекла је она.
Према њеним ријечима, они су одлучили да се не обазиру на тешкоће и да цијене вријеме које им је остало.
"Наш приступ је - Џо има рак, умријеће, зато хајде да искористимо сваки тренутак. Будимо заједно, пронађимо ствари које нас веселе. Нека ово буде позитивно путовање - мислим, не негативно, јер како би уопште могло да се живи са тим сваки дан. Не можеш. Претешко је", рекла је она.
Кабинет Бајдена објавио је у мају прошле године да му је дијагностикован агресивни рак простате у четвртом стадијуму, који се проширио на кости.
Бајден је постао 46. предсједник САД након побједе на предсједничким изборима 2020. године, када је поразио тадашњег предсједника Доналда Трампа.
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