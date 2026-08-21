Више пожара у Добоју упркос апелима да се на пали ватра на отвореном

Аутор:АТВ редакција
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Више пожара избило је на подручју Добоја у протекла 24 часа упркос апелима упућеним грађанима да не пале ватру на отвореном док су високе температуре ваздуха и велике суше.
Горјело је ниско растиње на Жељезничкој станици, као и у насељима Усора и Липац, а шумски пожар избио је на Преслици и у Клокотници, саопштено је из добојског подручног одјељења Републичке управе Цивилне заштите.
У случају избијања пожара, ватрогасци истичу да их одмах треба обавијестити.
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