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Више пожара у Добоју упркос апелима да се на пали ватра на отвореном

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 07:54

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Више пожара избило је на подручју Добоја у протекла 24 часа упркос апелима упућеним грађанима да не пале ватру на отвореном док су високе температуре ваздуха и велике суше.

Горјело је ниско растиње на Жељезничкој станици, као и у насељима Усора и Липац, а шумски пожар избио је на Преслици и у Клокотници, саопштено је из добојског подручног одјељења Републичке управе Цивилне заштите.

У случају избијања пожара, ватрогасци истичу да их одмах треба обавијестити.

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Тагови :

пожар

Добој

Ватрогасци

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