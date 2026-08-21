Убица Алдине Јахић покушава манипулисати током суђења да би добио мању казну?

Аутор:АТВ редакција
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Пред Кантоналним судом у Мостару јуче је настављен главни претрес против Аниса Калајџића, оптуженог за тешко убиство Алдине Јахић, а значајан дио рочишта односио се на његово психичко стање и понашање након злочина.
Током поступка изнесени су детаљи психијатријског вјештачења који су посебно привукли пажњу јавности.
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Калајџић је, према ономе што је изнесено пред Судом, током разговора са стручњацима говорио да има „подвојену личност“, а презентовао је и суицидалне мисли.
Међутим, дугогодишњи вјештаци такво понашање нису оцијенили као манифестацију душевног поремећаја која би указивала на његову неурачунљивост.
Напротив, према налазима презентованим на суђењу, његово понашање остављало је утисак свјесне манипулације, посебно у ситуацијама када би био суочен са стварним догађајима.
Тиме је отворено питање покушава ли оптужени приказивањем психичких проблема утицати на своју кривичноправну одговорност и евентуалну казну. Коначну одлуку о његовој кривици и свим околностима релевантним за казну, ипак, донијеће Суд.
Међу стручњацима који су се бавили његовим психичким стањем била је и љекарка Алма Браво-Мехмедбашић.
Током претреса презентовани су и налази обдукције убијене Алдине Јахић. Према изнесеним информацијама, њена смрт била је насилна и наступила је тренутно због повреде мозга.
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Рочишту присуствовао је велики број пријатеља и људи који пружају подршку породици Јахић. Након суђења заједничком фотографијом послали су поруку да породица није сама те да ће наставити борбу за правду за Алдину.
На крају рочишта адвокат породице Јахић, Дамир Алић из Тузле, предао је имовинскоправни захтјев за накнаду штете. Захтјев је достављен Тужилаштву, Судском вијећу и одбрани.
Поступак против Аниса Калајџића биће настављен пред Кантоналним судом у Мостару.
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