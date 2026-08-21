Logo

Убица Алдине Јахић покушава манипулисати током суђења да би добио мању казну?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 07:46

Коментари:

0
Убица Алдине Јахић покушава манипулисати током суђења да би добио мању казну?
Фото: Facebook

Пред Кантоналним судом у Мостару јуче је настављен главни претрес против Аниса Калајџића, оптуженог за тешко убиство Алдине Јахић, а значајан дио рочишта односио се на његово психичко стање и понашање након злочина.

Током поступка изнесени су детаљи психијатријског вјештачења који су посебно привукли пажњу јавности.

авион

Свијет

Авион се запалио приликом принудног слијетања

Калајџић је, према ономе што је изнесено пред Судом, током разговора са стручњацима говорио да има „подвојену личност“, а презентовао је и суицидалне мисли.

Међутим, дугогодишњи вјештаци такво понашање нису оцијенили као манифестацију душевног поремећаја која би указивала на његову неурачунљивост.

Напротив, према налазима презентованим на суђењу, његово понашање остављало је утисак свјесне манипулације, посебно у ситуацијама када би био суочен са стварним догађајима.

Тиме је отворено питање покушава ли оптужени приказивањем психичких проблема утицати на своју кривичноправну одговорност и евентуалну казну. Коначну одлуку о његовој кривици и свим околностима релевантним за казну, ипак, донијеће Суд.

Међу стручњацима који су се бавили његовим психичким стањем била је и љекарка Алма Браво-Мехмедбашић.

Током претреса презентовани су и налази обдукције убијене Алдине Јахић. Према изнесеним информацијама, њена смрт била је насилна и наступила је тренутно због повреде мозга.

Полиција Аустрија

Свијет

Возач из БиХ ''покосио'' пјешака у Аустрији

Рочишту присуствовао је велики број пријатеља и људи који пружају подршку породици Јахић. Након суђења заједничком фотографијом послали су поруку да породица није сама те да ће наставити борбу за правду за Алдину.

На крају рочишта адвокат породице Јахић, Дамир Алић из Тузле, предао је имовинскоправни захтјев за накнаду штете. Захтјев је достављен Тужилаштву, Судском вијећу и одбрани.

Поступак против Аниса Калајџића биће настављен пред Кантоналним судом у Мостару.

(Црна-Хроника)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Алдина Јахић

Анис Калајџић

Мостар

Убиство

Суђење

Коментари (0)

Прочитајте више

Никола (20) показао средњи прст полицијском ауту и пустио реп пјесму, па завршио на суду

Регион

Никола (20) показао средњи прст полицијском ауту и пустио реп пјесму, па завршио на суду

3 ч

4
Ратко Младић

Република Српска

Данас би српски љекар требало да прегледа генерала Младића

3 ч

0
Земљотрес у Србији, затресло се у овом граду

Србија

Земљотрес у Србији, затресло се у овом граду

4 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

У саобраћајној несрећи повријеђено двогодишње дијете

4 ч

0

Више из рубрике

ротација ротације трептачи полиција возило

Хроника

Одређен једномјесечни притвор Нихаду Бјелаку: Наоружан бјежао са 73 килограма дроге

18 ч

0
Пожар Ускопље

Хроника

Букнуло опет на југу: Ватру гасе мјештани и ватрогасци из Дубровника

20 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Рашчињени свештеник притворен због врбовања дјеце за порнографију

22 ч

0
Игор Арсенић ухапшен због сумње да је палицом тукао Џајића

Хроника

Игор Арсенић ухапшен због сумње да је палицом тукао Џајића

23 ч

18

  • Најновије

  • Најчитаније

11

12

Ирац ухапшен у Источном Сарајеву: Одузето више од 21.000 таблета

11

10

Бањалучанин пријетио пушком гостима кафане, на крају кажњен и конобар

10

52

Идентификован мушкарац који је палио каблове код ”Делте”

10

46

Због једне грешке вас ујутру може сачекати непријатно изненађење у ауту: Обратите пажњу

10

46

Бањалучани претукли мушкарца и жену, повријеђени превезени на УКЦ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима