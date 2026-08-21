У саобраћајној несрећи повријеђено двогодишње дијете

Аутор:АТВ редакција
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Три особе, међу којима и двогодишње дијете, лакше су повријеђене у двије саобраћајне незгоде које су се догодиле током протекле ноћи у Београду, саопштено је за агенције из Хитне помоћи.
У саобраћајној незгоди која се догодила у 20.30 сати, код Лидла на Ади Циганлији, лакше су повријеђени жена (31), коју је екипа Хитне помоћи превезла у Ургентни центар, и дјечак (2), који је превезен у Дјечију болницу у Тиршовој улици.
Хитна помоћ интервенисала је и због превртања аутомобила у Улици Војводе Степе, до којег је дошло у 19.50 сати. У тој незгоди лакше је повријеђен мушкарац (24), који је превезен у Ургентни центар.
(Курир)
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