"Иљушин" у три налета избацио 120 тона воде на пожар у Делиблатској пешчари

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руски авион "Иљушин-76", који је Русија послала Србији као помоћ, имао је до сада три налета током гашења пожара у Делиблатској пешчари и избацио 120 тона воде, изјавио је министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
"То је 120 тона воде. Али, ни то можда није довољно. Ситуација је и даље тешка", рекао је Дачић приликом обиласка припадника Сектора за ванредне ситуације и Хеликоптерске јединице у Делиблатској пешчари, које је посјетио заједно са премијером Србије Ђуром Мацутом.
Они су данас са начелником Сектора за ванредне ситуације Луком Чаушићем, присуствовали и састанку Штаба за ванредне ситуације у Делиблатској пешчари.
Дачић је истакао да ситуацију са пожаром у Делиблатској пешчари отежавају густа вегетација, пијесак и веома јак вјетар, чија је брзина у једном тренутку достизала 100 километара на час, саопштио је МУП Србије.
"На терену је више од 435 људи, има довољно и механизације, али је проблем у неприступачном терену и песку због којег механизација не може да приђе пожарима", рекао је Дачић.
Он је истакао да је због таквих услова и поред хеликоптера којима МУП располаже, ангажована додатна помоћ у виду руског авиона "Иљушин" великог капацитета, како би се што прије зауставио пожар, те подсјетио да је овај авион долазио у Србију и прије неколико година.
Начелник Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић изјавио је да је у Србији тренутно активно 20 пожара који се, како је истакао, захваљујући изузетно брзој и организованој акцији ангажованих снага стављају под контролу.
Чаушић је истакао да у оквиру Механизма цивилне заштите ЕУ, са којим Сектор веома блиско сарађује, не постоје противпожарни авиони капацитета попут "Иљушина" који могу да избаци 42 тоне воде у једном налету.
Премијер Србије Ђуро Мацут истакао је да је огромно ангажовање свих служби у гашењу пожара.
"Људи су ангажовани 24 сата, огромни су напори који се овде улажу и комплетан састав који је овде на терену труди се да сачува људске животе и имовину људи, али и природно станиште које је једно од најоригиналнијих места у Европи, које нажалост има такву структуру биљног света да је пожар у условима великог ветровитог стања, затим ширења испод песка, готово немогуће контролисати", рекао је Мацут.
Он је изразио очекивање да ће наредних дана бити бољих вијести са овог подручја, поготово због употребе руског авиона.
Мацут је поновио и да се у наредних недјељу до 10 дана очекује и побољшање климатских услова на овом специфичном микро-региону.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Србија
1 ч1
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
24
17
17
17
11
17
10
17
06
Тренутно на програму