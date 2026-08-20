Отели мушкарца, па га два дана звјерски тукли и мучили: Ухапшени припадници врачарске групе!

Аутор:АТВ редакција
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Г. Б. (18) и М. В. (21) ухапшени су од стране СБПОК, а у сарадњи са припадницима БИА и Вишим јавним тужилаштвом, због сумње да су у периоду од 13. до 15. августа извршили кривично дјело отмица.
Како сазнаје Телеграф.рс, у питању су припадници врачарске групе, а полиција трага за трећим осумњиченим Ф. Н. (29).
Према информацијама до којих је дошао овај портал, сумња се да су двојица ухапшених из користољубља и других ниских побуда отели О. Ф, ког су држали у заточеништву два дана.
Током противправног лишења слободе, они су наводно О. Ф. тукли и мучили, наневши му тешке тјелесне повреде опасне по живот.
Ухапшенима је одређено задржавање до 48 сати, а они су 17. августа приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Београду.
С обзиром на то да је према О. Ф. поступано на свиреп начин и да му је тешко нарушено здравље, према Кривичном законику ухапшенима прети казна затвора од три до 15 година.
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