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Отели мушкарца, па га два дана звјерски тукли и мучили: Ухапшени припадници врачарске групе!

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 16:14

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Отели мушкарца, па га два дана звјерски тукли и мучили: Ухапшени припадници врачарске групе!
Фото: Unsplash

Г. Б. (18) и М. В. (21) ухапшени су од стране СБПОК, а у сарадњи са припадницима БИА и Вишим јавним тужилаштвом, због сумње да су у периоду од 13. до 15. августа извршили кривично дјело отмица.

Како сазнаје Телеграф.рс, у питању су припадници врачарске групе, а полиција трага за трећим осумњиченим Ф. Н. (29).

Према информацијама до којих је дошао овај портал, сумња се да су двојица ухапшених из користољубља и других ниских побуда отели О. Ф, ког су држали у заточеништву два дана.

Током противправног лишења слободе, они су наводно О. Ф. тукли и мучили, наневши му тешке тјелесне повреде опасне по живот.

Ухапшенима је одређено задржавање до 48 сати, а они су 17. августа приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Београду.

С обзиром на то да је према О. Ф. поступано на свиреп начин и да му је тешко нарушено здравље, према Кривичном законику ухапшенима прети казна затвора од три до 15 година.

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Тагови :

Отмица

Врачар

Србија

Врачарска група

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