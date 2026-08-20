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Влада Србије донијела одлуку о минималној цијени рада за сљедећу годину

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 15:40

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Влада Србије донијела одлуку о минималној цијени рада за сљедећу годину

Влада Србије донијела је данас одлуку да минимална цијена рада у Србији за сљедећу годину буде 405 динара по радном сату, објављено је у најновијем "Службеном гласнику".

То значи да ће мјесечна минимална зарада без пореза и доприноса у 2027. години износити око 70.000 динара.

Иначе, на посљедњем састанку Социјално-економског савјета није постигнут договор о минималној цијени рада, јер синдикати нису пристали на понуду Владе Србије, са којом су се сагласили и послодавци.

Владин приједлог значи повећање минималца за 9,2 одсто на 650 евра, односно око 70.000 динара, са чиме су сагласни и послодавци, док су синдикати тражили да се минимална зарада од јануара повећа на 650 евра.

Законом о раду прописано је да уколико социјални партнери, односно представници Владе Србије, синдиката и послодаваца не донесу одлуку на СЕС-у, износ минималца утврђује Влада Србије.

Министар финансија Синиша Мали је послије састанка Социјално-економског савјета изјавио да је приједлог Владе Србије да се од 1. јануара наредне године минимална зарада у Србији повећа за 9,2 одсто, са 64.554 динара на 70.470 динара и додао да је то посљедњи корак у остварењу циља у програму "Србија 2027" да до краја наредне године минимална зарада у Србији буде 650 евра.

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Тагови :

Влада Републике Србије

минимална плата

Плата

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