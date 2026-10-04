Мерц: Намјеравано да убрзамо приступ Украјине ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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Њемачке власти намјеравају да убрзају приступ Украјине ЕУ, рекао је њемачки канцелар Фридрих Мерц.
"Намјеравамо да убрзамо приступ Украјине ЕУ. Желимо да убрзамо овај замах и радимо на томе у Бриселу. Данас говоримо о европској перспективи Украјине и водићемо детаљније разговоре о мом приједлогу за придружено чланство", нагласио је Мерц током посјете Кијеву.
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Украјина има статус кандидата од љета 2022. године, подсјећа руска новинска агенција ТАСС.
Министар за европска питања ирског предсједништва ЕУ Томас Бирн објавио је средином јула ове године да је ЕУ покренула преговоре о приступу Украјине на основу другог од шест преговарачких поглавља.
Преговарачки процес подијељен је у 33 поглавља, која су неједнако рашчлањена у шест кластера.
Мерц је раније послао писмо другим лидерима ЕУ и лидерима Европске комисије и Европског савјета са приједлогом да Украјина добије посебан статус придруженог члана.
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Њемачки канцелар је изнио своју иницијативу "не као ублажену верзију чланства у ЕУ, већ као проширење постојећег Споразума о придруживању из 2014. године", што би, по његовом мишљењу, могло да помогне у убрзању процеса придружења.
Мерц је предложио и интеграцију Украјине у све војне структуре ЕУ и проширење члана 42.7 Споразума ЕУ, којим се осигурава обострана помоћ у одбрамбеном пољу.
(Срна)
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