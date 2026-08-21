Јутро најављује још један врућ дан: Температура до 40 степени

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ очекује се још један врућ дан са температуром до 40 степени Целзијусових која је већ јутрос у 7.00 часова у Бихаћу достигла 26, а у Бањалуци 23 степена.
Током дана ће бити претежно сунчано и вруће, а на сјеверу и на западу ће прије подне бити облачније уз могућу врло слабу кишу.
Послије подне и увече понегдје су у овим предјелима могући и локални пљускови са грмљавином, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У јутрањим часовима ће дувати слаб вјетар, затим умјерен до јак јужни и југозападни, а на крајњем сјеверу увече пролазно јак западни.
Максимална температура ваздуха од 34 на југозападу до 40 на сјевероистоку, у вишим предјелима од 29 степени Целзијусових.
Хроника
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У Фочи и Рудом јутрос у 7.00 часова измјерено је 13 степени, у Вишеграду 15, на Хан Пијеску 17, у Мркоњић Граду и Рибнику 19, у Бијељини, Приједору и Зеници 20, у Добоју, Требињу и Мостару 21, а у Новом Граду и Брчком 22 степена Целзијусова.
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