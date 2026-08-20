Дошли на одмор па их сачекао шок: Гдје је море?

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеној мрежи ТикТок освануо је видео, који је многе насмијао, а позитивна Драгана упркос ситуацији у којој се нашла, није скидала осмијех са лица.
Драгана је са својим мужем отпутовала на одмор и као сваки пут очекивала да ће уживати на сунцу, топлим данима, хладном пићу и купању, међутим, када је дошла до плаже имала је шта и да види. Заправо и није...
У Египту, у области Абу Сома, између Хургаде и Сафаге, на обали Црвеног мора, а гдје се налази госпођа Драгана, десила се велика осека.
Црвено море у том подручју може имати прилично изражене промјене нивоа мора, па се код плитких плажа вода током осеке повуче десетинама метара и открије пјешчано или каменито дно, а што се може видјети на видео снимку, који је објављен на ТикТоку.
Осим овог несвакидашњег изненађења, Драгана је подијелила и своје искуство са смјештајем, те савјетовала све који се упуте у Египат на одмор шта да раде, како се не би нашли у истој ситуацији као она.
@dragana5652 ♬ izvorni zvuk - Dragana
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