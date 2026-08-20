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Општински суд у Сарајеву донио рјешење о извршењу по основу пресуде против БХРТ-а

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Извор:

РТРС

20.08.2026 16:23

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Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Општински суд у Сарајеву донио је Рјешење о извршењу на основу правоснажне пресуде Вишег привредног суда Бањалука у спору РТРС-а против БХРТ-а, од 12. маја 2026. године, према коме је БХРТ дужан да РТРС-у исплати више од 17,7 милиона КМ.

Највећи дио дуга односи се на кориштење фиксних радио-веза, за шта БХРТ мора да исплати 7,39 милиона КМ, пише РТРС.

Уз то, БХРТ је дужан да РТРС-у исплати више од два милиона КМ по основу маркетинга и скоро 120.000 КМ судских трошкова.

Усвојена је и жалба РТРС-а, тако да су у укупан износ укључене и затезне камате које су због великог кашњења исплате практично досегле главницу.

Сада тај дуг са трошковима поступка износи око 17,7 милиона КМ.

У Рјешењу о извршењу Општинског суда у Сарајеву наведено је да се против овог рјешења може изјавити приговор овом суду, у року од осам дана од дана достављања и да приговор не одлаже намирење тражиоца извршења.

У РТРС-у подсјећају да су и они искористили право приговора у извршењу пресуде, којом су дужни БХРТ-у платити 5,4 милиона КМ.

"То су са БХРТ-а тумачили као притисак РТРС-а на Окружни привредни суд у Бањалуци, иако је рочиште за 12. август заказано по одлуци суда", наводе у РТРС-у.

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Тагови :

РТРС

БХРТ

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