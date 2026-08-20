Мађарска национална телевизија емитовала вијести након 44 дана прекида

Аутор:АТВ редакција
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Мађарски јавни медијски сервис емитовао је данас прве вијести након 44 дана, чиме је окончан прекид програма који је у јулу наложила влада Петера Мађара, која се обавезала да ће "вратити независност јавних медија".
Главни јавни телевизијски канал, М1, обуставио је емитовање информативног програма 7. јула, када су реформе покренуте, а прве вијести од тада емитовао је јутрос у 6.00 сати, преноси мађарски Индекс.
Posle gotovo dva meseca, jutros u 6:00, ponovo počeo informativni program na mađarskom javnom rtv servisu. Posle 45 dana konkursa, razgovora sa kandidatima i kreiranja programskih zadržaja, određeno je privremeno uredništvo, novinari i— Aleksandar Marton (@Alex_Marton) August 20, 2026
voditelji.
Jutarnji dnevnik vodio je novi… pic.twitter.com/9WEFHeBxD8
Прве вијести на М1, које су емитоване на национални празник Мађарске, Дан Светог Стефана (Szent István ünnepe), којим се слави оснивање мађарске државе и њен први краљ, Свети Стефан, почеле су извјештајем о инаугурацији новог мађарског предсједника Андраша Баке, бившег судије Врховног суда и критичара бившег мађарског премијера Виктора Орбана, која је одржана дан раније.
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