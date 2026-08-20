Мађарска национална телевизија емитовала вијести након 44 дана прекида

Posle gotovo dva meseca, jutros u 6:00, ponovo počeo informativni program na mađarskom javnom rtv servisu. Posle 45 dana konkursa, razgovora sa kandidatima i kreiranja programskih zadržaja, određeno je privremeno uredništvo, novinari i

voditelji.



Jutarnji dnevnik vodio je novi… pic.twitter.com/9WEFHeBxD8