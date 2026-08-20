Колико треба да радите у Њемачкој да бисте остварили право на пензију?

Аутор:АТВ редакција
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У Њемачкој висина пензије првенствено зависи од тога колико је особа током живота уплаћивала у обавезно пензијско осигурање. Али шта се дешава са људима који никада нису радили или нису скупили довољно година стажа?
Према подацима њемачког Савезног завода за статистику (Дестатис), готово сваки пети пензионер у Њемачкој прима пензију која је близу границе сиромаштва, односно око 1.446 евра. Посебно забрињава чињеница да чак и људи који су цијелог живота радили у старости понекад тешко могу да покрију основне животне трошкове.
Поставља се питање шта се дешава са онима који никада нису били запослени. Да ли имају право на барем неки облик примања у старости или остају без пензије?
Њемачки пензијски систем заснива се на принципу уплата. За остваривање права на редовну државну пензију по правилу је потребно најмање пет година уплата у пензијски фонд.
Током радног вијека осигураници на основу уплата прикупљају пензијске бодове. Њихов број касније утиче на висину пензије након што особа достигне старосну границу за пензионисање.
Ако неко не испуни минимални услов од пет година осигурања, по правилу не остварује право на редовну старосну пензију. Слично важи и за неке друге врсте пензија, попут пензије због смањене радне способности.
Недостатак потребног стажа не односи се само на особе које никада нису имале посао. У сличној ситуацији могу се наћи и дуготрајно незапослене особе или људи који због трајне неспособности за рад нису могли довољно дуго да уплаћују доприносе.
Ипак, то не значи да ће у старости остати потпуно без новца.
За такве особе постоји могућност основне социјалне помоћи у старости (Грундзихерунг). Она је намијењена људима који су достигли редовну старосну границу за пензионисање, немају право на пензију или њихови сопствени приходи нису довољни за покривање основних животних трошкова.
Према наведеним подацима, основни износ за самца у 2026. години износи 563 евра мјесечно.
За особе које живе у пару износ је 506 евра по особи, односно укупно 1.012 евра за двије особе.
Поред основног износа могу се покрити и одређени додатни трошкови, попут станарине и гријања, као и доприноси за здравствено осигурање и осигурање за случај потребе за његом.
Међутим, коначан износ зависи од конкретне ситуације. Приликом процјене узимају се у обзир приходи и имовина особе, а у одређеним случајевима и приходи и имовина партнера, преноси Блиц.
Грундзихерунг није намијењен само људима који уопште немају пензију. Право могу имати и пензионери чија је пензија прениска за покривање основних животних трошкова.
Њемачко пензијско осигурање препоручује особама које мјесечно имају на располагању мање од 924 евра да провјере да ли могу да остваре право на основну социјалну помоћ.
Постоји и важан изузетак за родитеље. Вријеме проведено у одгајању дјеце може се признати као период осигурања за пензију.
То значи да особа може да стекне одређени пензијски стаж иако током тог периода није била запослена нити је сама уплаћивала доприносе.
Особа која у Њемачкој никада није радила и нема потребних пет година пензијских уплата по правилу не може да рачуна на редовну старосну пензију. Међутим, ако нема довољно прихода и имовине за живот, може имати право на Грундзихерунг, односно основну социјалну помоћ у старости.
Посебна правила важе за поједине групе, међу којима су и родитељи којима се вријеме проведено у одгајању дјеце може признати као пензијски стаж.
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