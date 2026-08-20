Револуционарна гарда поручила: Користићемо "потпуно другачије" и "разорније" оружје

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол иранског Корпуса чувара Исламске револуције, бригадни генерал Хосеин Мохеби, упозорио је да ће Иран, уколико избије нови рат, користити „потпуно другачије“ и „разорније“ оружје него у претходним сукобима.
Говорећи за иранску државну телевизију, Мохеби је говорио о ракетним способностима земље, истакнувши да разорна моћ бојевих глава које се користе на ракетама КЧИР-а увелико надмашује ону коришћену у претходним ратовима.
„Ако избије нови рат, наше оружје биће потпуно другачије него раније. Та разлика може се огледати у генерацији бојевих глава, прецизности удара, домету ракета или у другим областима“, рекао је Мохеби.
Иран никада није зауставио производњу и развој оружја
Мохеби је казао да Иран никада није зауставио производњу и развој оружја, тврдећи да војно наоружање те земље из дана у дан постаје прецизније, разорније и технолошки напредније.
„Сваког дана напредујемо у овој области и свака могућност у том погледу је замислива“, рекао је.
Одвојено, ирански замјеник министра спољних послова Казем Гарибабади исмијао је амерички приступ Ирану у објави на друштвеној мрежи Икс.
„Они тврде да је Иран на рубу колапса и да виси о концу, а истовремено моле све своје савезнике да им помогну! Проблем је у погрешној процјени која их присиљава да сваки пут, када покушају прикрити свој неуспјех, направе још већи неуспјех. Војни рат није донио никакав резултат, па су сада сљедећи неуспјех назвали 'економским ратом'“, написао је Гарибабади.
Број припадника америчких оружаних снага који су рањени од почетка рата с Ираном премашио је 750, према подацима Министарства одбране САД које преноси Си-Ен-Ен.
Пентагон је у сриједу ажурирао базу података и евидентирао више од 50 нових случајева рањавања америчких војника, док преговори Техерана и Вашингтона о окончању сукоба остају у застоју.
Када се саберу подаци из операције „Епик фјури“, систем за анализу губитака америчког Министарства одбране показује да је од почетка америчког рата против Ирана 28. фебруара погинуло 18 припадника америчких оружаних снага, док их је 757 рањено.
Министарство одбране САД прошлог мјесеца је увело категорију „Оверсеас Оперешнс“ за припаднике оружаних снага који су погинули или рањени „почевши од 7. јула“. Тај датум подудара се с тренутком када је администрација Доналда Трампа обавијестила Конгрес да је почео нови сукоб с Ираном, у оквиру обавјештења према Закону о ратним овлашћењима. Пентагон није прецизирао на који се сукоб односе жртве евидентиране у тој категорији.
Ажурирани подаци објављени су након што је Пентагон био изложен снажним критикама посланика и медија због смањења броја евидентираних жртава упркос континуираним иранским нападима. Прошлог мјесеца из система су нестали подаци о четири погинула војника и десетинама рањених, да би касније били враћени.
Министарство одбране тада је саопштило да је до смањења броја дошло због „привремених поремећаја у подацима“.
Си-Ен-Ен је раније извијестио да је Пентагон током сукоба споро објављивао податке о рањеним војницима, при чему су званичници као разлог наводили безбједносне потребе.
Иран и САД потписали су у јуну меморандум о разумијевању чији је циљ био окончање рата и стварање услова за шири споразум, али је договор касније пропао због међусобних оптужби за кршење споразума и обновљених непријатељстава.
Дипломатски напори од тада нису донијели напредак у вези с поновним отварањем Ормуског мореуза нити наставком преговора о ширем споразуму, преноси Кликс.
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