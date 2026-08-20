Путин: Москва планира да повећа нуклеарне капацитете

Аутор:АТВ редакција
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Русија планира да дугорочно пусти у рад око 30 гигавата нових нуклеарних капацитета, чиме ће знатно повећати укупну производњу нуклеарне енергије у земљи, рекао је руски предсједник Владимир Путин на састанку посвећеном нуклеарној енергетици.
"Према дугорочним плановима индустрије, Русија треба да пусти у рад још око 30 гигавата нуклеарних капацитета, укључујући мале модуларне реакторе. То неће само замијенити енергетске блокове којима се постепено ближи крај радног вијека, већ ће и значајно повећати укупне капацитете домаће нуклеарне енергетике", навео је Путин.
Према његовим ријечима, извоз државне компаније за нуклеарну енергију "Росатом" тренутно обухвата 28 енергетских блокова широм свијета.
"Нуклеарна енергетика има посебан значај за стабилан рад домаће електроенергетске мреже, док њен удио у руском енергетском тржишту стално расте. Данас она чини око 20 одсто електричне енергије произведене у земљи", истакао је Путин, преноси Срна
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