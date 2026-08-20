Европска сила спрема војску од 460.000 људи! Да ли је Русија мета?

Аутор:АТВ редакција
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Бундесвер је достигао 186.700 припадника, највише за 13 година. Њемачка планира најмање 260.000 војника и 200.000 резервиста до 2035. године.
Број припадника њемачких оружаних снага достигао је крајем јула 2026. године 186.700 војника, што је највећи број припадника Бундесвера забиљежен у посљедњих 13 година.
Савезно министарство одбране објавило је податке 17. августа, наводећи да је број војника повећан за 3.700, односно за више од два одсто, у односу на јул 2025. године. Званичници Министарства одбране навели су да се тренутни број припадника налази у оквиру циља постављеног за ову годину.
Један од главних разлога за повећање броја војника јесте реформисани систем регрутације уведен почетком 2026. године. Према новом моделу, грађани који напуне 18 година добијају упитнике којима се процјењује њихова спремност да одслуже шест мјесеци добровољног војног рока.
Попуњавање упитника обавезно је за мушкарце, док је за жене добровољно. Од приближно 378.000 особа којима је упитник послат, око 2.630 је током јула прошло процјену физичке способности, што представља мјесечни раст од 35 одсто.
Тренутно око 12.100 добровољаца и припадника са краткорочним уговорима служи у оквиру новог система регрутације, што је шест одсто више него претходне године.
Поред тога, 47.300 људи је у јулу поднијело пријаву за краткорочну активну војну службу, што представља раст од 26 одсто у односу на јул 2025. године. Укупан број новопримљених припадника током мјесеца достигао је 15.400, односно 12 одсто више него годину дана раније.
Дугорочни стратешки циљ Њемачке јесте формирање сталног састава од најмање 260.000 професионалних војника и резервног састава од 200.000 људи до 2035. године.
Планови одбране првенствено се ослањају на добровољно приступање војсци, али могућност обавезног служења војног рока остаје отворена уколико број добровољаца не буде довољан за остваривање постављених циљева.
Како би се обезбиједио простор за растући број припадника, пет некадашњих војних база у Зигмарингену, Кузелу, Шпајеру, Зосту и Фридбергу требало би поново да буде активирано и предато јединицама копнене војске.
Генерални инспектор Бундесвера Карстен Бројер раније је наредио да њемачке оружане снаге достигну пуну оперативну способност до 2029. године како би биле спремне за потенцијални руски напад на територију НАТО-а.
Планови ће бити финансирани захваљујући ублажавању њемачког уставног ограничења задуживања, а приоритети су проширење противваздушне одбране, способности за прецизне ударе великог домета, електронско ратовање и повећање залиха муниције, преноси Дојче веле.
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