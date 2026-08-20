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Дарко Младић: Генерал у никада лошијем стању, тражили смо да издржава казну у Србији ради лијечења

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 17:57

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Ратко Младић
Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Генерал Ратко Младић никада није био у лошијем стању него што је сада, рекао је његов син Дарко Младић.

"Данас смо били смо више од четири и по сата заједно с њим. Он је изузетно слаб, за цијело вријеме није проговорио ниједну ријеч. Дио посјете је преспавао. Дио посјете није, али нисмо били сигурни да нас добро и прати", рекао је Дарко Младић за РТРС

Каже да ће сутра ујутру генерала Младића прегледати љекар.

"Он ће бити сутра код њега прије нас. Ми смо сутра у дванаест поново у посјети. Сутра послијеподне знаћемо какав је налаз", каже Дарко Младић.

Навео је да су тражили да се генерал пребаци на издржавања казне у Србију.

"Он је, свакако, сад у болници, не може ни да буде у притворској јединици. Тражимо да га пребацимо у Србију, да би тамо у болничким условима било лакше. То би било рјешење за ову ситуацију. Дакле, нисмо тражили пуштање", изјавио је Дарко Младић.

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Тагови :

Ратко Младић мождани удар

Дарко Младић

Хашки трибунал

Међународни механизам

лијечење

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