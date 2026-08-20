Дарко Младић: Генерал у никада лошијем стању, тражили смо да издржава казну у Србији ради лијечења

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Ратко Младић никада није био у лошијем стању него што је сада, рекао је његов син Дарко Младић.
"Данас смо били смо више од четири и по сата заједно с њим. Он је изузетно слаб, за цијело вријеме није проговорио ниједну ријеч. Дио посјете је преспавао. Дио посјете није, али нисмо били сигурни да нас добро и прати", рекао је Дарко Младић за РТРС
Каже да ће сутра ујутру генерала Младића прегледати љекар.
"Он ће бити сутра код њега прије нас. Ми смо сутра у дванаест поново у посјети. Сутра послијеподне знаћемо какав је налаз", каже Дарко Младић.
Навео је да су тражили да се генерал пребаци на издржавања казне у Србију.
"Он је, свакако, сад у болници, не може ни да буде у притворској јединици. Тражимо да га пребацимо у Србију, да би тамо у болничким условима било лакше. То би било рјешење за ову ситуацију. Дакле, нисмо тражили пуштање", изјавио је Дарко Младић.
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